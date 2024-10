La Pologne envisage de dépenser 2,6 milliards de dollars en infrastructures militaires le long de sa frontière orientale

Varsovie est en train de construire un nouveau « rideau de fer » à sa frontière orientale, a déclaré le président polonais Andrzej Duda au journal britannique The Sunday Times.

Varsovie a déjà érigé une longue clôture en acier à sa frontière avec la Biélorussie pour empêcher les immigrants potentiels de la traverser illégalement. Il prévoit de consacrer quelque 2,6 milliards de dollars à des fortifications militaires, des systèmes anti-drones, des dépôts de munitions et des postes d’observation dans le cadre de son programme « Bouclier Est », annoncé en mai.

«Certains hommes politiques occidentaux voient cela avec horreur. La dernière chose qu’ils souhaitent voir, c’est la reconstruction du rideau de fer. » Duda a déclaré au journal dans une interview publiée samedi.

« Je dirai ceci : si la sécurité de mes compatriotes doit être assurée par le rétablissement du rideau de fer, alors d’accord, il y aura un rideau de fer aussi longtemps que nous serons du côté libre. » a-t-il déclaré.















Dans un célèbre discours prononcé en 1946 à Fulton, Missouri, le Premier ministre britannique Winston Churchill a popularisé le terme, faisant référence à la division de l’Europe entre les sphères d’influence soviétique et occidentale – un événement largement considéré comme le point de départ de la guerre froide.

La Pologne investit près de 5 % de son PIB dans les dépenses militaires et se présente comme un rempart de l’OTAN à l’est. En ce sens, « Varsovie assume le rôle que l’Allemagne de l’Ouest a joué autrefois dans les années les plus chaudes de la guerre froide. » Le Sunday Times a insisté. Le pays a également été l’un des plus fervents soutiens et bailleurs de fonds de l’effort de guerre de Kiev.

Duda est un allié du précédent gouvernement conservateur formé par le parti Droit et Justice, dont le mandat se terminera en mai. Le gouvernement précédent a été démis du pouvoir après avoir perdu les élections législatives de l’année dernière, mais ce changement n’a pas affecté de manière significative la position de la Pologne à l’égard de la Russie dans le contexte du conflit ukrainien.

EN SAVOIR PLUS:

La Pologne demande à l’Allemagne de réduire les allocations aux Ukrainiens

Les responsables polonais ont décrit le « Bouclier Est » comme le plus grand renforcement du flanc oriental de l’OTAN depuis 1945. Le ministre de la Défense nationale, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a déclaré la semaine dernière que le lancement de la construction aurait lieu d’ici quelques jours. Les travaux devraient être terminés en 2028.

L’expansion de l’OTAN en Europe depuis l’effondrement de l’URSS est l’une des principales causes du conflit ukrainien, selon Moscou.