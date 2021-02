Le président de Lucasfilm excorié pour avoir parlé d’AUTONOMISER LES FEMMES après le licenciement de Gina Carano, obligeant les Oscars à effacer les commentaires

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, fraîchement renvoyée de l’actrice Gina Carano de «The Mandalorian» pour inexactitude politique, a pris la décision ironique de parler de l’autonomisation des femmes et d’entendre leur voix. Cela ne s’est pas bien terminé.

Les Oscars ont posté la vidéo mardi, mettant en vedette Kennedy parlant de ses récompenses scientifiques et techniques. Kennedy, qui a limogé Carano la semaine dernière « Odieux et inacceptable » publications sur les réseaux sociaux, a déclaré dans la vidéo que «Les femmes aident à redéfinir la science et la technologie dans les films, et cela signifie un avenir courageux et audacieux sans limites pour chaque conteur.»

Les fans de ‘Star Wars’ ont répondu avec dégoût, déchirant Kennedy pour son hypocrisie. La raclée sur les réseaux sociaux était si sévère – avec des aversions dépassant de 10 000 à 101 personnes et plus de 6 000 commentaires presque entièrement négatifs publiés – que les Oscars ont désactivé toutes les réactions à la vidéo.

RUPTURE: Kathleen Kennedy et les Oscars viennent de désactiver et d’effacer plus de 6000 commentaires qui ont été publiés en réponse à sa vidéo YouTube Fake Feminist très impopulaire. Combien de temps avant qu’ils ne fassent également disparaître ces 10 000 aversions? pic.twitter.com/kcGJNdfCRG – Prix de la raison (@priceoreason) 17 février 2021

Le contrecoup n’a marqué que la dernière réponse négative à l’annonce de Lucasfilm selon laquelle Carano ne reviendrait pas pour une troisième saison de « The Mandalorian », un spin-off de « Star Wars » porté par le service de streaming Disney +. Cette décision a inspiré les conservateurs pour annuler les abonnements Disney +.

J’ai pris un enregistrement d’écran de la majorité des commentaires avant qu’ils ne soient supprimés. Les voici: https://t.co/cryDd2qHtv – thatstarwarsgirl77 (@thatstarwarsgrl) 18 février 2021

Pour sa part, Carano a plus que atterri sur ses pieds. Un jour après son licenciement, elle a décroché un contrat avec le Daily Wire pour produire et jouer dans son propre film.

Les commentateurs de YouTube ont démonté Kennedy pour son manque apparent de conscience de soi. «Promouvoir des femmes fortes en licenciant une femme forte?» a demandé un spectateur. «Hypocrite beaucoup?» Beaucoup d’autres l’ont déchirée pour avoir détruit «Star Wars» tout en soutenant les femmes uniquement si elles sont d’accord avec sa politique. Un critique a dit qu’elle était « Coupable de crimes contre le cinéma, la franchise » Star Wars « et la liberté d’expression. »

