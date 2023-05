Le président de l’UBCM salue le soutien d’Eby sur la question de l’usage public de drogues, mais appelle à la rapidité

Le président de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique salue les promesses du premier ministre David Eby d’aider les municipalités à lutter contre la consommation de drogues dans les espaces publics alors que de plus en plus de collectivités examinent leurs options.

Mais Jen Ford a également encouragé la vitesse.

« Il y a beaucoup d’urgence derrière cela et il y a eu une urgence derrière cela depuis que nous avons entendu pour la première fois que cette décriminalisation s’en venait et à quoi cela ressemblerait dans nos communautés », a expliqué Ford, un conseiller de Whistler.

Les commentaires de Ford sont intervenus après qu’Eby a signalé une aide supplémentaire de la province lors d’une annonce sans rapport sur le changement climatique à Richmond le 15 mai après qu’un nombre croissant de communautés ont exprimé des inquiétudes quant aux effets d’un essai de trois ans décriminalisant certains types de drogues illicites, en vigueur depuis janvier 31.

Le projet pilote ordonne à la police de ne pas confisquer les drogues et de distribuer à la place des cartes de ressources indiquant où les gens peuvent accéder aux services dans leur communauté. Dans le cadre de ce plan, les drogues restent interdites sur les terrains scolaires, dans les garderies agréées et dans les aéroports.

« Ce que nous entendons des gouvernements locaux, c’est qu’il n’y a pas une seule solution qui fonctionne pour tout le monde », a-t-elle déclaré, ajoutant que les parcs et les terrains de jeux relèvent de la compétence municipale. Les autorités sanitaires ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que l’adoption de règlements pourrait inciter les gens à consommer seuls de la drogue à la maison, ce qui augmenterait le risque de surdose.

« Il doit y avoir un équilibre ici et il doit y avoir du travail effectué dans un partenariat ici », a-t-elle déclaré.

Bien que Ford n’ait pas précisé quand elle aimerait voir de l’aide de la province, l’idéal serait avant la fin de l’été.

«Les enfants sortent de l’école et les parcs et les terrains de jeux deviennent beaucoup plus occupés pendant les mois d’été. S’il y a des inquiétudes quant à la façon dont cette programmation affecte ces parcs et terrains de jeux, vous ne voulez pas la laisser jusqu’à la fin de l’été.

Eby a déclaré que les municipalités disposent de nombreux outils pour résoudre le problème – et certaines sont déjà allées de l’avant et ont adopté des règlements locaux – mais il a entendu certains maires dire que ces outils ne sont pas aussi efficaces pour eux ou la police qu’ils le souhaiteraient.

« La province a la possibilité de fournir un soutien supplémentaire. »

Eby a ajouté qu’il s’est engagé à travailler avec les municipalités par l’intermédiaire des ministères des Dépendances et de la Sécurité publique pour identifier les lacunes dans l’application des outils existants et mettre en place des règles supplémentaires.

«Nous avons tous le même objectif, qui est des communautés sûres pour les gens et pour ceux qui luttent contre la toxicomanie, que nous ne les exposons pas à un risque accru de surdose et de décès, que nous leur donnons une chance de suivre un traitement.

La crise des drogues toxiques et la consommation de drogues dans la communauté sont des problèmes de longue date qui nécessitent des solutions efficaces et durables, a-t-il déclaré.

« Nous ne voulons pas nous précipiter vers une solution qui ne résout pas le problème central ou la préoccupation rencontrée par le gouvernement local, ou qui a des impacts imprévus sur la santé des personnes ou la santé ou la sécurité de la communauté.

Sa promesse intervient après que la Lower Mainland Local Government Association, représentant 30 municipalités, a adopté une motion demandant à la province d’interdire la consommation de drogues dans les espaces publics, y compris les parcs et les bibliothèques.

BC United a appelé à une interdiction provinciale de la consommation de drogues dans les parcs et les terrains de jeux et le chef de l’opposition officielle, Kevin Falcon, a déclaré que son parti reviendrait à tout moment à la législature pour adopter une législation à cet effet.

