Le président de l’UAW riposte après que Trump l’ait traité de “drogue”

Le président de l’United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a riposté mardi contre l’ancien président Trump après avoir qualifié le dirigeant syndical de « dope » pour avoir soutenu le président Biden.

Fain a redoublé son soutien à Biden et a établi un contraste frappant entre les antécédents de Biden et de Trump en matière de soutien aux syndicats et à la classe ouvrière lorsqu’on l’a interrogé sur « Morning Joe » de MSNBC sur les derniers commentaires de Trump.

“C’est un contraste parfait entre les deux candidats”, a déclaré Fain. « Je veux dire, pour la première fois dans l’histoire, un président américain en exercice se joint à la classe ouvrière, se joint aux travailleurs sur la ligne de piquetage et se tient à leurs côtés. Et il y avait Donald Trump, qui prétend soutenir les travailleurs, qui appelle un de ses copains propriétaires d’entreprise dans une usine non syndiquée, et il se rend dans cette usine non syndiquée et organise un rassemblement affirmant qu’il est là pour les travailleurs syndiqués et les grévistes. »

«C’est ce que Trump fait de mieux. C’est une véritable folie”, a poursuivi Fain. « Il veut que vous regardiez ici tandis que là-bas, il prend tout. Je veux dire, c’est la tactique diviser pour mieux régner, et c’est ce qui a toujours fonctionné pour la classe des milliardaires et la classe des entreprises. »

Fain a soutenu la campagne de réélection de Biden la semaine dernière, ce qui a donné un coup de pouce à sa candidature à la Maison Blanche. Alors que l’UAW a soutenu Biden en 2020, le groupe s’est initialement abstenu de soutenir sa candidature à la réélection, invoquant des inquiétudes concernant la poussée de l’administration en matière de véhicules électriques.

Trump, quant à lui, a cherché à obtenir le soutien des cols bleus alors qu’il tourne l’attention vers une probable revanche avec Biden à l’automne. En septembre, Trump a sauté un débat primaire du GOP pour s’adresser aux travailleurs de l’automobile du Michigan, un État clé du champ de bataille.

À la une de The Hill

Après que Fain ait soutenu Biden et réprimandé Trump la semaine dernière, l’ancien président a attaqué le chef du syndicat sur les réseaux sociaux, appelant à « se débarrasser de cette drogue ».

Fain, lors de son apparition sur MSNBC mardi, a intensifié ses critiques à l’égard de Trump en tant que représentant de la « classe milliardaire », évoquant la réforme fiscale adoptée sous Trump en 2017 et arguant qu’elle incluait des « avantages infimes » pour « les gens de la classe ouvrière ». Il a également accusé Trump d’avoir poussé à réduire les programmes de protection sociale.

« Les travaillistes vont mener ce combat, et nous y participons », a déclaré Fain. « Nos membres doivent regarder la réalité. Nous devons examiner les faits. C’est pourquoi notre campagne pour les contrats a connu un tel succès, car nous avons mis en lumière les inégalités flagrantes entre les entreprises et les travailleurs, et c’est la même situation dans notre politique.

« Il existe une inégalité flagrante entre quelques-uns au sommet et tous les autres en bas. Nous devons examiner les faits, pas la fiction, ni les faits alternatifs ou les mensonges, comme Trump aime le dire, les faits réels. Et les faits sont très clairs.