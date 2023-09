Le président de l’UAW invite Joe Biden à rejoindre le piquet de grève alors que General Motors et Stellantis font face à de nouvelles grèves – en direct

président de l’UAW Shawn Fain, dans une adresse vidéo, invité Joe Biden à rejoindre la ligne de piquetage contre les constructeurs automobiles.

Il a dit:

Nous invitons et encourageons tous ceux qui soutiennent notre cause à nous rejoindre sur la ligne de piquetage, depuis nos amis et nos familles jusqu’au président des États-Unis. Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre combat.