Le président de Loyola et le chef de Pennington nommés aux comités | Actualité économique

John Kirwandirecteur exécutif du Pennington Biomedical Research Center, a été sélectionné pour siéger au Comité sur la réduction des maladies chroniques liées à l’alimentation.

Le comité a été créé par le Texas A&M Institute for Advancing Health Through Agriculture et le Centre sur l’alimentation et l’agriculture mondiales du Chicago Council on Global Affairs.

Le comité considère les environnements alimentaires qui soutiennent la santé humaine et la complexité de la relation alimentation-maladie, en appréciant la variabilité biologique entre les individus.

Robert W. « Bob » Barton et Xavier Cole ont été sélectionnés comme membre du Comité des 100 pour le développement économique.

Barton est associé directeur de Taylor Porter Brooks & Phillips et membre du comité exécutif du cabinet. Sa pratique comprend la représentation d’entreprises locales et nationales dans des affaires impliquant des litiges et des transactions commerciales, des questions de réglementation et de conformité.