Le président de l’IVCC, Corcoran, annonce sa retraite le 1er juillet 2023 – Shaw Local

Jerry Corcoran, président de l’Illinois Valley Community College depuis 2008, a annoncé mardi sa retraite prévue le 1er juillet.

Après une retraite à huis clos de deux heures lundi soir, les administrateurs ont nommé d’anciens Sénèque Le surintendant du lycée, Jim Carlson, sera consultant en recherche présidentielle.

Dans un message aux employés mardi matin, Corcoran a déclaré: «J’ai hâte de travailler avec le Dr Carlson au cours des 10 prochains mois menant à ma retraite prévue le 1er juillet 2023.

«Nous avons des gens formidables dans des domaines clés du collège, notamment des vice-présidents, des doyens, des directeurs, un personnel de soutien formidable et des professeurs fantastiques. Chaque employé joue un rôle dans la réussite des élèves.

« Les cinq objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année seront atteints. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous », a-t-il déclaré.

Au moment où il quittera l’IVCC, Corcoran aura servi 33 ans, dont les 15 derniers en tant que président. Il a été nommé 10e président de l’IVCC le 18 mars 2008 et est le troisième plus ancien. Seuls le Dr Al Wisgoski (1974-1996) et le Dr Francis Dolan (1947-1967) ont servi plus longtemps.

Les réalisations du mandat de Corcoran comprennent:

Construction du projet de 30,5 millions de dollars du centre de technologie communautaire Peter Miller

Construire le centre de formation des chauffeurs de camion et le parcours de compétences

Ouverture du campus satellite d’Ottawa Centre en 2010

Récolter près de 4 millions de dollars de financement privé

Rénovation des laboratoires de chimie et de biologie

Construction d’un centre de la vie étudiante et d’un cybercafé (maintenant Eagle Point Café)

Relance des programmes d’agriculture et de justice pénale de l’IVCC ; et mise en place de nouveaux programmes en cybersécurité, assistant médical et hygiène dentaire (ouverture automne 2023).

Corcoran a commencé à IVCC en 1990 en tant que directeur du Centre des travailleurs déplacés et plus tard en tant que directeur des achats avant d’être nommé directeur des ressources humaines. Il a ensuite travaillé cinq ans comme vice-président des services aux entreprises et des finances.

Il vit sur la ferme familiale Corcoran au nord d’Ottawa avec sa femme Katherine.