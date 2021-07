Le président de l’investiture de Trump arrêté et accusé d’avoir agi en tant qu’agent non enregistré d’une puissance étrangère – RT USA News

Thomas Barrack, un milliardaire californien qui a organisé l’investiture présidentielle de Donald Trump en 2017, a été inculpé à New York d’avoir agi en tant qu’agent des Émirats arabes unis et d’avoir fait de fausses déclarations à des agents fédéraux.

Barrack, 74 ans, est accusé de « agir et conspirer pour agir » en tant qu’agent des Émirats arabes unis entre avril 2016 et avril 2018, ainsi que d’entrave à la justice pour avoir prétendu faussement le contraire dans une interview de juin 2019 avec les autorités fédérales, a déclaré mardi le ministère américain de la Justice.

RUPTURE: Le chef du comité inaugural de l’ancien président Trump est arrêté pour avoir agi en tant qu’agent des Émirats arabes unis et menti aux enquêteurs. Thomas Barrack faisait partie des trois hommes inculpés devant un tribunal fédéral de New York. https://t.co/OvocNUMQWs – La presse associée (@AP) 20 juillet 2021

Matthew Grimes, 27 ans, du Colorado et Rashid Sultan Rashid Al Malik Al-Shahi, 43 ans, un ressortissant émirati, ont été inculpés comme ses co-conspirateurs. Le trio « a capitalisé à plusieurs reprises sur les amitiés et l’accès de Barrack » à Trump, « des hauts responsables de la campagne et du gouvernement, et les médias américains pour faire avancer les objectifs politiques d’un gouvernement étranger sans révéler leurs véritables allégeances » a déclaré le procureur général adjoint par intérim Mark Lesko de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, appelant la conduite « rien de moins qu’une trahison » de ces fonctionnaires, y compris le président.

Barrack a été président du comité inaugural présidentiel de Trump entre novembre 2016 et janvier 2017. L’administration Biden affirme qu’il « conseillé de manière informelle » de hauts responsables du gouvernement sur des questions liées à la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient, et a demandé le poste d’envoyé spécial dans la région – qu’il n’a pas obtenu. Il est soupçonné d’avoir été « régulièrement et à plusieurs reprises » en contact avec les dirigeants des Émirats arabes unis, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de Grimes et d’Al-Shahi, qu’il aurait qualifié de « arme secrète » faire avancer la politique émirienne à Washington.

Le gendre de Trump, Jared Kushner, a fini par diriger la politique de l’administration au Moyen-Orient, qui a abouti à la signature en septembre 2020 des « accords d’Abraham » qui ont normalisé les liens entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël.





Aussi sur rt.com

REGARDER: Bahreïn, les Émirats arabes unis et Israël signent un accord de paix sur les «Accords d’Abraham» à la Maison Blanche







Parmi les activités menées par le ministère de la Justice contre Barrack figuraient l’insertion d’un langage pro-EAU dans le discours de Trump sur la politique énergétique en mai 2016 ; chercher la direction d’un éditorial publié par Barrack en octobre de la même année et demander aux responsables des EAU une « liste de souhaits » de priorités politiques en décembre.

En septembre 2017, Barrack aurait cherché à déconseiller à Trump d’organiser un sommet à Camp David pour régler le différend entre les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Qatar, ce qui n’a finalement pas eu lieu. L’impasse GCC-Qatar a commencé en juin 2017 et s’est terminée deux semaines avant l’investiture de Joe Biden.

Caserne « aurait fait de nombreuses fausses déclarations, notamment en niant faussement que [Al-Shahi] n’avait jamais demandé qu’il prenne des mesures au nom des Émirats arabes unis » lors d’une réunion volontaire le 20 juin 2019 avec le FBI, a déclaré le DOJ. Grimes et Barrack ont ​​tous deux été arrêtés, tandis qu’Al-Shahi est toujours en fuite.

Les Etats Unis presse d’entreprise – aussi bien que Résistance en ligne – ont rapidement porté des accusations contre Barrack dans le contexte de leur récit sur la criminalité et la corruption prétendument endémiques dans l’administration Trump, compte tenu de toutes les accusations portées contre ses collaborateurs et même de la récente inculpation du directeur financier de son entreprise.





Aussi sur rt.com

Les accusations criminelles contre la Trump Organization sont des poursuites politiques… car elles ne pouvaient pas obtenir Trump sur autre chose







D’autres, cependant, ont souligné que les accusations – fausses déclarations au FBI et non-enregistrement en tant qu’agent étranger – équivalaient au même type de délits de procédure utilisés par l’avocat spécial Robert Mueller pour poursuivre le général Michael Flynn, Roger Stone et plusieurs Trump. assistants de campagne, lorsque sa « chasse aux sorcières » n’a révélé aucune « collusion » avec la Russie.

« Combien de temps jusqu’à ce qu’ils parviennent à tous ceux qui ont travaillé ou aimé » l’administration Trump, l’ancienne fonctionnaire du département d’État Amanda Milius, qui a également réalisé le documentaire ‘The Plot Against The President’, demandé sur Twitter.

D’autres ont souligné l’hypocrisie des déclarations du MJ, comme le vœu d’AAG Lesko que quiconque « indépendamment de leur richesse ou de leur pouvoir politique perçu » sera poursuivi pour « influence étrangère non divulguée », ou le FBI « engagement indéfectible à extirper les individus qui pensent pouvoir manipuler le système au détriment des États-Unis et du peuple américain », étant donné que Hunter, le fils du président Joe Biden, n’a été poursuivi pour aucun de ses prétendus trafics d’influence dans le cadre d’accords commerciaux étrangers.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !