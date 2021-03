Les retombées de la mauvaise gestion des plaintes d’inconduite sexuelle par la Louisiana State University se sont étendues à l’État de l’Oregon, où le conseil d’administration se réunira mercredi pour discuter du rôle du président F.King Alexander dans les échecs et décider s’il doit être sanctionné ou même renvoyé.

Alexander était président de LSU jusqu’en juillet dernier.

«Nous comprenons également l’impact profond que cela a sur tous les membres de la communauté universitaire et sur l’Université d’État de l’Oregon en tant qu’institution», a écrit le président du conseil d’administration Rani Borkar dans une lettre adressée lundi à la communauté de l’État de l’Oregon.

«Je vous assure que les administrateurs lisent chaque message et nous entendons vos préoccupations.»

Alexander a fait l’objet de critiques de plus en plus vives depuis la publication, le 5 mars, du rapport Husch Blackwell, qui détaillait le «grave échec institutionnel» de LSU lorsqu’il s’agissait de traiter des cas de violence physique et sexuelle. Husch Blackwell est le cabinet d’avocats externe LSU embauché en novembre pour revoir sa gestion des affaires du titre IX après que USA TODAY a fait la chronique d’échecs systémiques.

Parmi les révélations de Husch Blackwell figurait que le directeur sportif de l’époque, Joe Alleva, avait exhorté Alexander à renvoyer l’entraîneur de football en chef Les Miles en 2013 après qu’une autre enquête interne avait révélé que Miles s’était comporté de manière inappropriée avec des étudiantes travailleuses et que LSU avait intentionnellement embauché un cabinet d’avocats extérieur pour le faire. enquête afin que le rapport ne soit pas rendu public.

Miles n’a été licencié qu’en 2016, après que LSU a commencé la saison 2-2. L’enquête de 2013 n’a été révélée que le mois dernier, après que USA TODAY a intenté une action en justice pour obtenir une copie du rapport.

Alexander s’est excusé la semaine dernière pour son rôle, affirmant qu’il voyait maintenant que LSU aurait dû agir plus tôt.

« Les résultats de l’enquête initiale sur l’entraîneur Miles étaient incompatibles avec mes valeurs communautaires et celles de LSU et auraient dû être suivis plus loin », a écrit Alexander. « Avec le recul, au-delà des limites qui ont été mises en place entre l’entraîneur et les étudiants, je regrette maintenant que nous n’ayons pas pris de mesures plus énergiques plus tôt contre l’entraîneur Miles, y compris une suspension menant à une enquête plus approfondie et un licenciement pour violation de la politique universitaire. »

Le Kansas, qui a embauché Miles comme entraîneur-chef en 2018, s’est séparé de lui et du directeur sportif Jeff Long la semaine dernière.

Borkar a déclaré que le conseil d’administration de l’État de l’Oregon passera les deux prochains jours à examiner le rapport Husch Blackwell ainsi que les informations supplémentaires qu’il a reçues des «membres de la communauté OSU, des parties prenantes et du public». Le conseil tiendra ensuite une réunion publique de 4 heures et demie mercredi, suivie d’une session exécutive «pour examiner le licenciement ou la discipline de, ou pour entendre les plaintes ou les accusations portées contre» King, selon un communiqué de l’État de l’Oregon.

Le conseil retournera ensuite à la session ouverte « pour discussion et examen des prochaines étapes et pourra envisager et prendre des mesures potentielles », indique le communiqué de l’État de l’Oregon.

« Je sais que beaucoup d’entre vous ont des questions sur l’issue possible de la réunion de mercredi », a écrit Borkar dans sa déclaration. «Je vous assure que nous nous engageons dans un processus et une discussion réfléchis pour éclairer notre réflexion et notre action potentielle.»

PLUS SUR L’ENQUÊTE AU LSU

Si vous avez un conseil ou des informations sensibles que vous souhaitez partager, contactez USA TODAY Sports à SportsTip@usatoday.com. Vous pouvez également contacter les journalistes directement, narmour@usatoday.com pour Nancy Armor ou kjacoby@gatehousemedia.com pour Kenny Jacoby.