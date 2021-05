Le président de l’EEOC promet des correctifs après l’enquête sur la discrimination USA TODAY

Le chef d’une agence fédérale des droits civiques a ordonné un examen de son bureau de district de Dallas à la suite d’une enquête USA TODAY révélant des plaintes généralisées de discrimination interne.

« Je prévois de m’assurer que nous allons au fond de toutes les allégations de mauvais traitements », a déclaré Charlotte Burrows, présidente de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, dans un communiqué. « Et s’il y a un problème dans un district ou un bureau de cette agence, nous le réglerons. »

Lors d’une réunion avec le personnel de Dallas mercredi, cependant, les superviseurs ont fourni peu d’autres détails sur la façon dont l’agence répondrait aux préoccupations de leurs employés. Au lieu de cela, ils ont offert des déclarations générales par cœur – y compris un avertissement à peine voilé de parler aux journalistes – qui ont laissé certains employés encore plus déçus.

L’EEOC avait convoqué la réunion à la suite de l’enquête USA TODAY de la semaine dernière, qui comprenait le témoignage de plusieurs employés qui disent avoir été victimes de discrimination et de représailles. L’agence née du mouvement des droits civiques des années 1960 est chargée de protéger des millions de personnes à travers le pays contre la discrimination, le harcèlement et les représailles sur le lieu de travail.

La réunion de mercredi – moins de 20 minutes de déclarations largement pré-écrites prononcées par trois responsables – n’a abordé aucune plainte ou allégation spécifique d’abus, et les employés n’ont pas eu la possibilité de poser des questions, selon un enregistrement obtenu par USA TODAY. .

Il était dirigé par la directrice du district de Dallas, Belinda McCallister, que de nombreux employés ont accusée de faciliter le harcèlement et la discrimination.

«Je tiens à préciser que je m’engage à fournir un milieu de travail exempt de discrimination ou de harcèlement», a déclaré Mme McCallister, avant qu’elle et les autres superviseurs n’expliquent diverses voies internes pour signaler les problèmes.

McCallister a également mis en gardeemployés pour diriger les demandes des médias vers le bureau de presse national.

«Chacun de vous a le droit d’exprimer son opinion ou son point de vue avec les médias ou tout autre groupe de défense à titre individuel», a-t-elle déclaré. « Cependant, vous devez vous rappeler que (le siège) parle au nom de l’agence. »

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de mercredi, la porte-parole de l’EEOC, Jacinta Ma, a déclaré que la commission n’avait pas de politique interdisant au personnel de parler aux médias de leur environnement de travail, mais qu’ils ne pouvaient pas divulguer des informations classifiées liées à des cas ou à la façon dont ils faisaient leur travail.

Après la réunion, les employés ont discuté entre eux et avec USA TODAY à quel point ils étaient déçus par la gestion par l’agence des conflits internes qui sont maintenant publics. L’un a qualifié l’offre des superviseurs d’une «boîte à suggestions virtuelle», entre autres moyens de signaler la discrimination interne, comme condescendante. D’autres ont dit que la réunion était « pure poubelle » et une « perte de temps ».

«Portez votre plainte auprès du renard qui garde le poulailler», a déclaré un autre employé à USA TODAY, parlant des procédures de plainte internes de l’agence que beaucoup ont déjà essayées sans succès.

Tous ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

La semaine dernière, plus d’une douzaine d’employés actuels et anciens de l’EEOC du bureau de Dallas ont déclaré à USA TODAY qu’ils avaient été injustement exclus pour des promotions, disciplinés, examinés, refusés des opportunités de formation, en raison de mauvaises évaluations ou forcés de démissionner – souvent sous ce qu’ils ont appelé un prétexte de performances médiocres.

Certains l’ont fait ouvertement. Par exemple, un enquêteur, Richard Reinhart, un vétéran gay de la guerre en Irak, a été licencié quelques jours après avoir déposé une plainte pour discrimination auprès du siège.

Des employés noirs ont décrit avoir été sanctionnés pour avoir stationné aux mauvais endroits ou s’être adressé aux avocats d’entreprise par leur prénom. Certains enquêteurs ont déclaré avoir informé les dirigeants du siège de l’agence de leur propre discrimination, mais ces plaintes ne sont allées nulle part ou ont conduit à des représailles.

Patonia Rhule – une enquêteuse actuelle de l’EEOC – a été réprimandée, puis suspendue, après avoir écrit #BlackLivesMatter dans un e-mail à plus de 100 collègues.

Les sections texanes et nationales de la NAACP ont publié des déclarations condamnant la manière dont l’agence a traité des cas internes comme celui de Rhule ainsi que des accusations déposées par des travailleurs de l’extérieur qui sont venus à la commission pour obtenir de l’aide.

« J’ai passé en revue les documents et ils me suggèrent qu’il y a une question extrêmement importante qui doit être discutée par ceux qui ont la responsabilité de surveillance sur l’EEOC », a déclaré le président national de la NAACP, Derrick Johnson. « Je prendrai des mesures personnelles pour voir qu’ils ont cette information et comprendre son importance. »

Les législateurs ont également pris note.

«La mission de l’EEOC est de protéger les travailleurs contre la discrimination et le harcèlement, et ces mêmes normes doivent absolument être appliquées en interne – et je m’attends à ce que ces rapports soient pris au sérieux», a déclaré la sénatrice démocrate Patty Murray, qui préside le Sénat sur la santé, l’éducation et le travail. et Comité des pensionsqui assure la surveillance de l’EEOC.

Burrows, nommée à la tête de l’EEOC par le président Joe Biden, a déclaré à USA TODAY qu’elle avait commandé une «évaluation climatique» spécifiquement pour le bureau de district de Dallas. Elle a dit qu’elle prévoyait d’organiser une autre mairie réservée aux employés.

«Même pour les allégations antérieures à mon mandat, j’assume personnellement la responsabilité de veiller à ce que nous incarnions notre mission», a déclaré Burrows dans une déclaration écrite. « Je m’engage à entendre les employés et à comprendre ce qu’ils vivent. »

Depuis que l’histoire a couru,plus de cinq douzaines de travailleurs actuels et anciens de l’EEOC ainsi que des employés privés et fédéraux ont contacté USA AUJOURD’HUI à propos de l’agence. Les journalistes collectent toujours des astuces soumises à eeoc@usatoday.com.

Tom Crane, un avocat du travail à San Antonio, a écrit un article de blog la semaine dernière sur les conclusions de USA TODAY et la tendance plus large des enquêteurs du travail débordés à la commission.

«Ils n’ont pas assez de travailleurs et honnêtement, c’est une blague sur un processus», a déclaré Crane. «99 fois sur 100, ils ne font aucune enquête et vous devez intenter une action en justice.»

Crane a recommandé qu’au moment où les travailleurs déposent des accusations contre leurs employeurs auprès de l’EEOC, ils devraient déjà être prêts à intenter une action en justice. Les lettres de commission qui lancent ce processus donnent 90 jours pour intenter une action, ce qui, selon lui, est un délai d’exécution serré.

Les données internes de l’EEOC obtenues par USA TODAY suggèrent que les problèmes de travail du district de Dallas se sont également répercutés sur la façon dont il gère les enquêtes sur les employeurs à l’extérieur.

Entre 2015 et 2019, les travailleurs noirs de la zone couverte par le district – qui comprend San Antonio, El Paso et certaines parties du Nouveau-Mexique – ont officiellement déposé plus de 7100 plaintes pour discrimination raciale auprès de l’agence. Le district a enquêté et étayé les allégations dans 13 de ces cas, soit environ un cas sur 550.

Martin Ebel, directeur des programmes sur le terrain de l’EEOC, a déclaré que l’analyse des revendications fondées ne prend pas en compte le grand nombre de plaintes que l’agence ne peut pas traiter en raison de problèmes tels que la compétence ou les délais. Il a déclaré que l’agence aidait également les travailleurs par d’autres moyens, y compris la médiation de règlements dans ce qu’elle appelle des résolutions fondées sur le mérite.

Au cours des six dernières années, l’EEOC a récupéré environ 78 millions de dollars par an pour les victimes de discrimination raciale dans le cadre de poursuites judiciaires et de médiation, selon les statistiques de l’agence. Dans le bureau de Dallas, cela signifiait environ 3 millions de dollars par an pour les travailleurs noirs qui déposaient des accusations fondées sur la race.

Gary Bledsoe, président de la NAACP au Texas, a déclaré que les exemples révélés par l’enquête de la semaine dernière suggéraient des problèmes structurels dans toute l’agence.

« Il existe de graves problèmes internes concernant la manière dont les cas sont traités et traités qui ne sont pas dans l’intérêt public », a-t-il déclaré.

Bledsoe a déclaré que la NAACP chercherait à aider à la fois les employés internes et les travailleurs extérieurs échoués par l’agence, y compris Patonia Rhule, qui a été réprimandée puis suspendue après avoir ouvertement soutenu Black Lives Matter, entre autres infractions.

« Les actions contre Rhule », a-t-il dit, « illustrent un manque de compréhension des lois que l’agence est tenue d’appliquer. »

Nick Penzenstadler, Brett Murphy et Javonte Anderson sont journalistes de l’équipe d’enquête USA TODAY. Contactez Nick à npenz@usatoday.com, @npenzenstadler, par Signal au 720-507-5273; Brett à brett.murphy@usatoday.com, @brettMmurphy, par Signal au 508-523-5195; et Javonte à janderson1@usatoday.com, @JavonteA, par Signal au 312-919-0360.