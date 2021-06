Le président de l’EcoHealth Alliance a remercié Fauci d’avoir minimisé l’hypothèse des fuites de laboratoire 👀 – The Right Scoop

L’homme au centre du financement de la recherche par le NIH au laboratoire de virologie de Wuhan en Chine, Peter Daszak, a en fait remercié Fauci l’année dernière pour avoir minimisé la théorie des fuites de laboratoire et poussé les gens vers la théorie de la propagation naturelle des chauves-souris :

Remarquez comment Daszak se plaint que les journalistes de Fox News ciblent l’argent de la subvention. Cela devrait vous en dire long.

Au cas où vous ne seriez pas familier avec Daszak, voici ce que nous avons écrit à son sujet via l’interview de Mark Levin avec un ancien écrivain scientifique du New York Times :

L’organisation de Fauci, NIAID, a accordé une subvention à un intermédiaire, EcoHealth Alliance, dans le but de tester et de créer plus de coronavirus. Wade a indiqué qu’il s’agissait d’un rôle légitime du NIAID, en particulier après la précédente épidémie de SRAS, et que Fauci avait le devoir de créer des coronavirus plus virulents dans un laboratoire afin qu’ils puissent ensuite déterminer quoi faire à leur sujet.

Peter Daszak, le président d’Eco Health Alliance, a ensuite donné l’argent au laboratoire de virologie de Wuhan, dont nous avons découvert plus tard qu’il fonctionnait à un degré de sécurité bien inférieur à ce qui était nécessaire pour ce type de travail.

Enfin, lorsque l’épidémie s’est réellement produite, Daszak a écrit une lettre dans le journal Lancet disant qu’elle ne pouvait provenir que d’animaux et non d’un laboratoire, et déclarant qu’il n’avait aucun conflit d’intérêts à ce sujet. Mais il A Avait un conflit d’intérêts – énorme en fait – car il aurait été considéré comme au moins partiellement fautif si le virus était venu du laboratoire de Wuhan. Ce conflit n’a pas été porté à la connaissance des lecteurs du Lancet.

C’est donc l’opinion de Daszak (et celle d’un autre mentionné dans la vidéo) que les médias ont défendue, déclarant tous ceux qui étaient favorables à la fuite du laboratoire comme des théoriciens du complot.