Le président de l’AZ GOP, Kelli Ward, s’entretient avec Dinesh D’Souza de ce qui se passe dans le comté de Maricopa avec un audit électoral – The Right Scoop

Dinesh D’Souza s’est entretenu avec le président du GOP de l’Arizona, Kelli Ward, ce week-end, au sujet de ce qui se passe dans le comté de Maricopa avec l’audit des élections. Vous pouvez regarder les deux parties ci-dessous:

La deuxième partie est celle où ils discutent de la base de données « voté » (pas d’électeur) qui aurait été supprimée après une ordonnance du tribunal de la remettre. Ward n’a pas affirmé qu’il avait été supprimé, car ils ne le savent pas encore. Mais dit qu’ils essaient toujours de déterminer ce qui se passe et qu’il y a une réunion demain à 13 heures (heure locale) où elle espère qu’ils obtiendront plus de réponses. Elle a déclaré que la base de données n’avait pas été trouvée sur l’ordinateur central du comté et qu’elle avait été informée qu’une entité extérieure pourrait y avoir accès.