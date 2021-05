Le président de l’Association allemande de football, Fritz Keller, démissionne après une remarque controversée des nazis

La DFB a annoncé dans un communiqué que Keller était sur le point d’offrir sa démission, affirmant qu’il l’avait « a déclaré qu’il était principalement disposé à démissionner de ses fonctions de président après la fin du processus devant le terrain de sport de la DFB, lundi 17 mai« .

Cette évolution fait suite aux commentaires formulés par Keller lors d’une récente réunion du conseil d’administration qui ont été vivement condamnés par les chefs du football du pays et qui ont conduit à un scrutin secret qui a vu un vote de censure sur sa direction.

Lors d’une réunion extraordinaire du conseil présidentiel de la DFB le 11 mai 2021, l’association a décidé des mesures à prendre concernant la crise actuelle du leadership et a jeté les bases d’une restructuration de la DFB ➡️ https://t.co/Fq1Q3JIDovpic.twitter.com/lWYpmze4ac – Allemagne (@DFB_Team_EN) 11 mai 2021

La fureur découle des commentaires de Keller dans lesquels il comparait Koch au juge nazi disgracié Roland Freisler – un personnage clé dans la mise en œuvre de la soi-disant « solution finale » utilisée pour désigner la purge et le meurtre systématiques des Juifs allemands.

Freisler était également président du tribunal populaire allemand, où il a statué que plus de 2 600 personnes devaient être mises à mort pour s’être opposées au régime nazi.

Le scandale est la dernière mauvaise presse à avoir frappé la DFB ces dernières années. Keller a remplacé Reinhard Grindel au poste le plus élevé en 2019 après qu’une enquête a révélé que son prédécesseur avait accepté des cadeaux illégaux et n’avait pas déclaré de revenus pendant son mandat, tandis qu’en octobre dernier, les bureaux de la DFB avaient été perquisitionnés au milieu d’allégations selon lesquelles des fonctionnaires non nommés s’étaient livrés à une évasion fiscale.

L’année dernière, un procès pour fraude impliquant trois anciens hauts fonctionnaires de la DFB s’est effondré au milieu d’une autre enquête sur les circonstances qui ont vu l’Allemagne attribuer les droits d’hébergement pour la Coupe du monde 2006.

Le légendaire footballeur allemand Franz Beckenbauer, qui était président du comité d’organisation de la Coupe du monde 2006, était lié à ces allégations mais n’a jamais été inculpé pendant une période de mauvaise santé qu’il connaissait.

Toute personne impliquée dans la procédure a échappé à la sanction après l’expiration du délai de prescription.