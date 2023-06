Le président de l’ASCO, Eric Winer, sur le partenariat avec le patient

Cette année, mon thème présidentiel pour l’ASCO est le partenariat avec les patients, pierre angulaire des soins cliniques et de la recherche. Et c’était un thème très délibérément choisi. Je fais beaucoup de choses et j’ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. J’ai enseigné, j’ai fait de la recherche, j’ai soigné des patients. Mais tout ce que je fais est fondamentalement basé sur les soins aux patients et est né de mon intérêt à rendre les soins aux patients aussi bons que possible pour tout le monde.

ÉRIC WINER : Bonjour. Je suis Eric Winer. Je suis un oncologue médical, un oncologue médical qui a passé sa vie à se concentrer sur le cancer du sein et la recherche sur le cancer du sein. Et je suis maintenant le directeur du centre de cancérologie de l’Université de Yale au Yale Comprehensive Cancer Center et le médecin en chef du Smilow Cancer Hospital.

ERIC WINER : Je pense qu’une grande partie de mon engagement envers les soins aux patients vient des expériences que j’ai vécues en tant qu’enfant et en tant qu’adulte, en tant que patient, et en reconnaissant à quel point les médecins peuvent être importants, les médecins et les autres professionnels de la santé peuvent être pour les personnes qui ont des maladies graves. Et cela me donne beaucoup de satisfaction à la fois de m’occuper des gens, mais aussi de me sentir dans une relation vraiment positive avec eux et d’être en partenariat avec eux autour de leurs soins, et d’ailleurs, autour de leur participation à la recherche.

Et en vérité, si l’on veut qu’un patient envisage de participer à un essai clinique ou à d’autres études de recherche, il est vraiment important que ce patient comprenne exactement en quoi consiste cette recherche, en quoi consiste l’essai clinique, et tout cela découle d’un partenariat efficace. Je pense qu’il y a beaucoup, beaucoup de médecins et beaucoup d’infirmières et beaucoup d’assistants médicaux, de pharmaciens et de travailleurs sociaux qui font déjà un excellent travail en termes de partenariat avec leurs patients, mais en même temps, je pense que nous pouvons toujours faire un meilleur travail .

Je pense aussi qu’il y a des forces en jeu qui rendent les choses plus difficiles que jamais.