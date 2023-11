Le président de l’Arizona déclare qu’une erreur d’un quart de milliard de dollars pourrait entraîner des coupes dans le sport

L’Université de l’Arizona envisage de supprimer ses programmes sportifs pour faire face à l’aggravation de la crise financière de l’école.

Président de l’Arizona Robert Robbins dit à la faculté lundi que des « coupes draconiennes » seront nécessaires pour remédier à une erreur de calcul de 240 millions de dollars dans le modèle financier de l’université. L’Arizona était censé disposer de 156 jours de liquidités pour cet exercice, mais l’université s’est retrouvée avec seulement 97 jours de liquidités.

Robbins a affirmé que le département des sports des Wildcats avait épuisé les ressources de l’université, soulignant qu’un prêt de 55 millions de dollars au plus fort de la pandémie de COVID-19 n’avait pas été remboursé assez rapidement. Environ 40 millions de dollars de cet argent devaient être remboursés sur 15 ans avec intérêts. Le département des sports de l’Arizona a déclaré une perte de 591 000 $ l’année dernière malgré la réception de 31,1 millions de dollars de l’université – la deuxième plus grande subvention de l’histoire de l’école.

Le passage de l’Arizona au Big 12 l’année prochaine pourrait aider ses difficultés financières. Cependant, Robbins a souligné que les 12 grandes écoles parrainent en moyenne 17 sports, soit moins que les 23 des Wildcats.

“Tout est sur la table en ce qui concerne l’athlétisme”, a déclaré Robbins. “C’est une question qui va nécessiter de nombreuses décisions difficiles.”

Les professeurs de l’université, lors de la réunion mensuelle du Sénat, se sont demandé comment cette crise financière s’était glissée sur Robbins et pourquoi le directeur financier Lisa Rulney a encore un travail.

« Comment se fait-il que vous n’ayez pas été au courant pendant si longtemps ? a demandé le professeur d’ingénierie Wolfgang Fink, selon Ellie Wolfe de Tucson.com. “Vos officiers subordonnés ont l’obligation de vous informer, et non sur une base mensuelle ou trimestrielle, ils ont l’obligation de vous informer littéralement quotidiennement, voire toutes les heures, si des choses comme celle-ci se produisent.”

« Allons-nous simplement les laisser continuer à faire des erreurs et, vous savez, les accepter ? professeur d’astronomie Lucy Ziurys » intervint. « Parce que c’est une erreur. Si je fais une erreur de 240 $ sur mes subventions, je me fais prendre par l’université. Il y a toutes sortes de gens qui occupent des postes administratifs, censés être là pour équilibrer le budget et surveiller ces choses. C’est une très grave erreur.