Le président de l’AIO, PT Usha, soutient les projets de l’Inde d’accueillir les Jeux olympiques de 2036

Après le record de médailles de l’Inde aux Jeux asiatiques organisés à Hangzhou, le président de l’Association olympique indienne (AIO), PT Usha, a soutenu dimanche le projet du gouvernement indien de présenter une proposition pour accueillir les Jeux olympiques de 2036.

L’Inde a réussi à décrocher un record de 107 médailles, dont 28 d’or, aux Jeux asiatiques qui se sont terminés dimanche. À Hangzhou, l’Inde a vu son nombre de médailles augmenter de 37, dépassant ainsi son précédent record obtenu lors de l’édition 2018.

« Après cette performance record aux Jeux asiatiques de Hangzhou, si les athlètes, les entraîneurs et les fédérations nationales de notre pays travaillent dur, je pense que nous pouvons remporter des médailles à deux chiffres aux Jeux olympiques de Paris », a déclaré Usha à PTI ici.

« Le gouvernement fait tout son possible pour l’amélioration du sport indien et pour les athlètes. Notre Premier ministre s’intéresse beaucoup aux sports du pays.» Elle a déclaré que le moment était venu pour l’Inde de postuler aux Jeux olympiques.

« Nous devrions postuler pour les Jeux olympiques de 2036. Je suis sûr que l’Inde remportera plus de médailles aux Jeux olympiques de Paris qu’à Tokyo, et qu’ensuite, avec les médailles à montrer, nous pourrons accueillir les Jeux olympiques », a déclaré l’ancienne star de l’athlétisme de 59 ans, affectueusement connue sous le nom de « Payyoli Express ».

Le gouvernement pourrait exprimer officiellement l’intérêt de l’Inde à accueillir les Jeux olympiques de 2036 lors de la session du Comité international olympique (CIO) à Mumbai du 15 au 17 octobre.

Après de récentes réformes, le CIO s’est éloigné du processus de candidature traditionnel. Une fois que les pays intéressés auront soumis leur proposition, la commission des futurs hôtes du CIO identifiera et proposera son candidat préféré à la commission exécutive.

La commission exécutive peut alors engager un dialogue ciblé sur une candidature, puis décider de recommander ou non qu’une proposition soit soumise au vote lors d’une Session du CIO.

Usha, qui a pris ses fonctions de chef de l’IOA en décembre de l’année dernière, a déclaré qu’elle n’était pas du tout surprise que l’Inde ait remporté plus de 100 médailles à Hangzhou.

« Je suis moi-même un athlète et je savais depuis le début que l’Inde remporterait plus de 100 médailles à Hangzhou. Je n’ai donc pas été surprise lorsque nous avons franchi la barre des 100 médailles », a déclaré Usha, qui a raté une médaille olympique du 400 m haies par un centième de seconde aux Jeux de Los Angeles en 1984.

« Quand cela s’est produit (100 médailles), j’ai dit à mes collègues que je savais que l’Inde gagnerait environ 105 médailles, et c’est ce qui s’est produit.

«Je suis heureux que l’Inde ait réalisé un record de médailles aux Jeux asiatiques au cours de notre mandat. Tout le monde a travaillé dur : les athlètes, les entraîneurs, le personnel de soutien et les officiels. Le gouvernement était prêt à tout fournir. Elle a déclaré que l’aspect le plus encourageant de ce record était que l’Inde avait remporté des médailles dans plusieurs sports, et seulement quelques-unes.

« En tant qu’athlète d’athlétisme moi-même, je suis très heureux que nous ayons remporté 29 médailles en athlétisme, même si le nombre d’or était inférieur à la dernière fois.

« Le tir et le tir à l’arc se sont très bien déroulés. Et nous avons gagné des médailles dans tellement de sports, c’est la chose la plus encourageante. L’Inde a remporté au moins une médaille dans 22 sports. L’Inde a envoyé 660 athlètes à Hangzhou, le plus grand contingent jamais vu, pour concourir dans 39 sports.

Interrogée sur l’organisation globale des Jeux de Hangzhou, elle a répondu : « La Chine a l’expérience de l’accueil de grands événements. De l’atterrissage à l’aéroport au village des athlètes et bien d’autres choses, tout s’est très bien passé, à l’exception de quelques problèmes techniques (en athlétisme) qui, à mon avis, se produisent lors d’événements d’une telle ampleur.

« Même les problèmes techniques ne peuvent pas être intentionnels. Ce genre de chose peut arriver et s’est produit dans le passé.

« Dans le cas du 100 m haies également (impliquant l’Indien Jyothi Yarraji), la correction a été effectuée et la médaille a été rehaussée en argent. »

