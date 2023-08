Le président de l’AIO, PT Usha, en lice pour le poste de vice-président de la Fédération des Jeux du Commonwealth

La présidente de l’Association olympique indienne (AIO), PT Usha, franchira une étape supplémentaire en tant qu’administratrice puisqu’elle se présentera aux prochaines élections de la Fédération des Jeux du Commonwealth pour le poste de vice-présidente.

Mercredi, la CGF a annoncé la liste des candidats présélectionnés pour les prochains scrutins qui éliront les candidats aux postes de président, vice-président, vice-présidents régionaux et membres du comité sportif.

Usha concourra aux côtés de Hugh Graham des Îles Cook, Barry Hendricks (Afrique du Sud), Sandra Osborne (Barbade), Richard Powers (Canada), Ian Reid (Écosse) et le Dr Donald Rukare (Ouganda). Usha a été nommée présidente de l’IOA en décembre dernier sans opposition, alors qu’elle se trouve également être la chef du comité de l’Indian Talent Olympiad.

« Le nouveau président sera chargé de diriger le mouvement sportif du Commonwealth au cours des quatre prochaines années et d’aider à façonner les Jeux pour l’avenir », a déclaré CGF dans un communiqué de presse.

Avant l’Assemblée générale, la présidente en titre du CGF, Dame Louise Martin, a déclaré : « Je suis ravie de voir autant de candidats de haut calibre vouloir jouer un rôle aussi clé dans le mouvement des Jeux du Commonwealth. Leur volonté de servir reflète l’immense enthousiasme et le soutien pour les Jeux que nous avons constaté partout dans le monde, en particulier ces dernières semaines. Je suis enthousiasmé et confiant quant à ce que les Jeux du Commonwealth pourront accomplir à l’avenir. L’Assemblée générale du CGF aura lieu les 14 et 15 novembre à Singapour.

Pour le poste de président, Chris Jenkins (Pays de Galles) et Kereyn Smith (Nouvelle-Zélande) sont les deux candidats en lice.

Candidats en lice pour les postes de vice-présidents régionaux-

Afrique : Colonel Botsang Tshenyego (Botswana) ; Amériques : Judy Simons (Bermudes) ; Asie : Christopher Chan (Singapour), Maxwell DeSilva (Sri Lanka), Dr PT Usha (Inde) ; Caraïbes : Ephraim Penn (Îles Vierges britanniques) ; Europe : Louise Mackie (Angleterre), Harry Murphy (Gibraltar), Helen Philips (Pays de Galles) ; Océanie : Craig Philips (Australie).

Candidats en lice pour les membres du comité sportif-

Afrique : Penalva Cézar (Mozambique), Hon Jappie Mhango (Malawi) ; Amériques : Andrew Brownlee (Îles Falkland) ; Asie : lieutenant-général Harpal Singh (Inde) ; Caraïbes : Cliff Williams (Antigua-et-Barbuda) ; Europe : Francesca Carter-Kelly (Angleterre) ; Océanie : Antoine Boudier (Vanuatu), Graham Child (Nouvelle-Zélande), Grant Harrison (Australie).

La journée d’ouverture verra l’élection des six vice-présidents régionaux, suivie le même jour des six membres du comité sportif.

Le président et les trois vice-présidents seraient élus le lendemain.

