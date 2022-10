Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, lors de l’ouverture de la saison ISL 2022-23

Le président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, a fait l’éloge de Football Sports Development Limited (FSDL) et de l’ISL lors d’une ouverture réussie de la saison ISL 2022-23 qui s’est déroulée dans un stade Jawaharlal Nehru bondé à Kochi, Kerala vendredi , 7 octobre 2022. Le président récemment élu de l’AIFF a félicité les supporters du Kerala pour leur retour dans les stades après deux ans et a déclaré que les supporters étaient essentiels pour faire passer le football indien au niveau supérieur.

S’exprimant tout en étant témoin de la mer de jaune au stade lors du match d’ouverture et a exhorté les fans de football à travers le pays à montrer le même genre d’enthousiasme que celui observé à Kochi.

« Chaque organisateur de football, fédération de football et fan de football veut voir un stade comme celui-ci. Les fans sont comme le sel dans votre nourriture.

Sans supporters, le football ne se pense pas. La façon dont vous êtes venu aujourd’hui le premier jour de l’ISL, moi et toute l’AIFF sommes très heureux de voir l’enthousiasme des amateurs de football du Kerala. Je veux voir cet enthousiasme à travers l’Inde. Nous attendons avec impatience, avec FSDL, de voir comment les fans apprécient le football dans une meilleure ambiance », a déclaré Chaubey.

Chaubey a remercié la FSDL et l’ISL pour leur rôle dans la conduite du tournoi au fil des ans et leurs efforts pour améliorer la qualité du football en Inde. Il a ajouté qu’une longue saison comme celle-ci était importante pour la croissance du football indien.

“Je tiens à remercier FSDL et ISL pour la manière dont ils ont rassemblé tous les efforts et la manière dont ISL a été mené. La qualité de la diffusion a été améliorée de manière si positive depuis sa création que les fans profitent de cette ambiance. Nous devons avoir une saison plus longue, afin que les joueurs puissent obtenir au moins 40 à 45 matchs par an. Cela aide un joueur à grandir. Si un joueur ne joue pas 40-45 matchs, je pense que les supporters sont privés et aussi les clubs », a déclaré Chaubey.

La FSDL a joué un rôle déterminant dans la promotion d’un calendrier de saison plus long pour garantir que les joueurs jouent plus de matchs et un football de haut niveau en Inde conformément aux critères de l’AFC avec deux compétitions de coupe et une saison ISL plus longue. Cette saison, l’ISL proposera 117 matchs qui se joueront sur dix sites devant des foules en direct. Pour la toute première fois, l’étape de la ligue ISL se déroulera sur près de cinq mois, chaque équipe disputant 10 matchs à domicile et 10 à l’extérieur, en dehors des séries éliminatoires, des demi-finales et de la finale.

Chaubey a ajouté qu’il avait eu des discussions fructueuses avec diverses parties prenantes en Inde pour créer une feuille de route pour la croissance du football indien.

