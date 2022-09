Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, annonce un plan pour développer le football féminin

Le président de la Fédération indienne de football, Kalyan Chaubey, a annoncé son intention d’étendre le football féminin et d’introduire une nouvelle ligue par tranche d’âge pour attirer les meilleurs talents à un jeune âge.

“Nous introduisons sous peu une ligue féminine des moins de 17 ans en Inde en association avec la Sports Authority of India”, a déclaré Chaubey lors d’une interaction avec les médias à Kolkata jeudi (8 septembre 2022).

Insinuant qu’il aimerait maintenir une égalité totale entre les sexes dans le football indien, le président de l’AIFF a déclaré que la fédération prévoyait d’introduire un plafond salarial minimum pour les joueuses de la Ligue indienne des femmes (IWL).

“Il n’est pas juste que les honoraires des footballeurs aient d’énormes différences entre les hommes et les femmes. Tous les efforts doivent être faits pour rétablir un équilibre », a déclaré Chaubey.

Dr. Shaji Prabhakaran, secrétaire général, AIFF, Avijit Paul, membre, comité exécutif, AIFF ; et Sunando Dhar, Secrétaire général adjoint, AIFF étaient également présents à l’occasion.

Le président de l’AIFF a révélé que le comité nouvellement élu avait l’intention d’amener les entraîneurs et footballeurs professionnels indiens licenciés à un niveau où ils seront bientôt les personnes les plus recherchées dans leur propre profession sur la scène mondiale.

« Aujourd’hui, les hommes d’affaires indiens, les dirigeants d’entreprise, les scientifiques, etc. occupent des postes de premier plan dans le monde. Alors pourquoi nos entraîneurs et nos joueurs ne pourraient-ils pas faire de même ? Nous pensons qu’avec la bonne éducation et les bonnes orientations, ils peuvent eux aussi s’avérer être les meilleurs au monde. Nous devrions essayer pour cela », a-t-il soutenu.

Chaubey, tout en soulignant que l’amélioration du jeu au niveau de l’État est la meilleure voie pour faire avancer le football indien, a déclaré qu’une grande importance serait accordée à l’avenir au trophée Santosh et à d’autres championnats inter-États. “Au fil des ans, certains des meilleurs noms du football indien sont sortis de ces rencontres. Nous continuerons à nourrir ces tournois », a-t-il promis.

Précisant clairement que le détournement de fonds dans le football doit être arrêté et traité de la manière la plus stricte possible, Chaubey a déclaré : « Notre objectif est de faire passer le jeu dans les écoles. En Inde, il y a 16 lakhs écoles publiques avec 25 crores d’élèves. La plupart de ces écoles ont chacune un terrain de football. Si nous pouvons exploiter cette zone et associer nos entraîneurs agréés aux préparateurs physiques de l’école, alors beaucoup peut être fait sans gaspiller d’énergie et de ressources.

Annonçant que la réunion du comité technique de l’AIFF sera convoquée sous peu pour finaliser plusieurs questions telles que l’entraînement, le dépistage et les sélections de joueurs, le président de l’AIFF a déclaré qu’un équilibre entre l’intérêt de l’équipe nationale et les clubs doit être maintenu puisque les deux sont important pour faire avancer ensemble le football indien.

Répondant à une question, le président de l’AIFF a déclaré que la Fédération enverrait les noms de ses nominés pour les prix Padma Shri et Arjuna d’ici le 15 septembre.

