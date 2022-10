La FIFA et l’AFC sont satisfaites du succès de l’Inde en tant qu’hôte de tournois majeurs comme la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui vient de s’achever, et souhaitent se concentrer davantage sur le pays en tant que destination de football en pleine croissance, a déclaré le président de l’AFC, Shaikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. , qui était à Navi Mumbai.

La Coupe du monde a été organisée dans trois villes – Bhubaneswar, Goa et Navi Mumbai – avec le président de l’AFC assistant à l’affrontement au sommet entre la Colombie et l’Espagne au stade DY Patil, Navi Mumbai, dimanche. Shaikh Salman est arrivé à Mumbai vendredi soir, accompagné du secrétaire général de l’AFC Datuk Windsor John, du secrétaire général adjoint Vahid Kardany, et a rencontré le président de l’AIFF Kalyan Chaubey, le secrétaire général Shaji Prabhakaran, le trésorier Kipa Ajay et les membres du comité exécutif et technique de l’AIFF.

S’adressant à l’AIFF, le président de l’AFC a déclaré: “La FIFA et l’AFC veulent se concentrer sur l’Inde pour accueillir davantage d’événements futurs, et au cours des dernières années depuis que j’ai pris la relève à l’AFC, je pense que l’Inde a joué un grand rôle en Asie Football. Vous avez accueilli deux Coupes du monde et la Coupe d’Asie senior féminine de l’AFC ici. L’Inde est un pays majeur en Asie et j’espère qu’elle pourra prendre sa place au même niveau dans le football, dans les années à venir.

En rencontrant le nouveau président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, Shaikh Salman a apporté le plein soutien de l’AFC à la croissance du football indien.

“J’ai rencontré la nouvelle direction ici, et je donnerai toujours tout le soutien que je peux pour que l’Inde réussisse en tant que nation de football. Le succès de l’Inde sera notre succès en Asie », a déclaré Shaikh Salman. « Nous avons toujours considéré l’Inde comme un géant endormi, attendant de se réveiller, et nous attendons ce moment. Je suis sûr qu’avec le leadership de la nouvelle direction et celui du Premier ministre (Shri Narendra Modi), le football jouera un rôle important ici en Inde. Nous avons déjà vu tellement de supporters venir dans les stades.

Le président de l’AFC estime que l’Inde a plus de chances de réussir à l’avenir.

“L’Inde a fait de grands progrès ces derniers temps, mais le rythme pourrait être encore plus rapide. Bien sûr, la pandémie de COVID n’a pas aidé au cours des deux dernières années, et ce n’était pas seulement en Inde. Il y aura toujours des défis, que ce soit le COVID ou d’autres choses, mais je pense que la détermination est là de toutes les parties prenantes pour progresser.

« C’est un pays de plus de 1,3 milliard d’habitants, il doit donc y avoir suffisamment de talents en Inde. Ils ont besoin de tout le soutien qu’ils peuvent obtenir des parties prenantes, de l’AIFF, du gouvernement, du secteur privé et de toutes les autres parties pour que le jeu réussisse », a-t-il déclaré. “Je suis sûr que le football a un grand potentiel pour réussir en Inde.”

