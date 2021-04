LONDRES – Le président de la Super League européenne a déclaré que les plans visant à former une nouvelle compétition d’élite séparatiste sont conçus « pour sauver » le football, repoussant les critiques généralisées en affirmant que le changement est nécessaire parce que les jeunes « ne sont plus intéressés » par le sport. .

Dans une interview accordée à l’émission de télévision espagnole El Chiringuito de Jugones lundi, Florentino Perez, qui est également président du club espagnol du Real Madrid, a déclaré: « Chaque fois qu’il y a un changement, il y a toujours des gens qui s’y opposent … et nous le sommes. faire cela pour sauver le football à ce moment critique. «

« Les audiences diminuent, les droits diminuent et il fallait faire quelque chose. Nous sommes tous ruinés. La télévision doit changer pour que nous puissions nous adapter », a-t-il poursuivi.

« Les jeunes ne sont plus intéressés par le football. Pourquoi pas? Parce qu’il y a beaucoup de jeux de mauvaise qualité et qu’ils ne sont pas intéressés, ils ont d’autres plates-formes sur lesquelles se distraire », a déclaré Perez.

Perez n’a pas fourni de preuves de jeunes fans de football se détournant du sport en raison d’un manque d’intérêt ou de la baisse des chiffres d’écoute de la télévision.

Ses commentaires interviennent peu de temps après l’annonce que 12 des équipes de football les plus riches d’Europe, dont le Real Madrid, s’étaient inscrites en tant que membres fondateurs de l’ESL. Le projet est soutenu par un financement par emprunt de 6 milliards de dollars de JPMorgan.

L’ESL est conçue pour rivaliser avec l’UEFA Champions League, la plus grande compétition annuelle de clubs en Europe, et devrait commencer «dès que cela sera possible».

Les équipes qui ont accepté de jouer dans l’ESL:

Angleterre: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea et Arsenal.

Espagne: Barcelone, Real Madrid et Atletico Madrid.

Italie: Juventus, AC Milan et Inter Milan.

L’ESL comprendra à terme 20 clubs et 15 d’entre eux seront permanents, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être relégués. C’est controversé parce que les équipes doivent actuellement se qualifier pour la Ligue des champions chaque année et elles peuvent être promues et reléguées de la Premier League anglaise, de la Liga espagnole et de la Serie A.

Cette décision a suscité l’indignation parmi les législateurs, les organes directeurs, les anciens joueurs, les fans, les managers et les experts, dont beaucoup sont préoccupés par les ramifications de la structure de la concurrence nationale.

C’est parce que le système actuel de «pyramide» permet aux équipes de s’élever et de tomber de leurs ligues respectives au mérite. Les 14 clubs de Premier League ne participant pas à l’ESL devraient discuter de leur réponse à la question mardi.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a condamné le projet de l’ESL, qualifiant cette décision de « crachat au visage » de tous les amateurs de football. « Nous ne leur permettrons pas de nous l’enlever », a-t-il ajouté.