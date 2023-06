Le président de la Sierra Leone cherche un autre mandat alors que les opposants se plaignent de l’économie et du chômage

FREETOWN, Sierra Leone (AP) – Les électeurs de la Sierra Leone ont décidé samedi de donner au président Julius Maada Bio un second mandat dans un contexte de chômage élevé et d’inquiétude croissante concernant l’état de l’économie dans la nation ouest-africaine.

Bio a fait face à une douzaine de challengers, bien que les experts aient prédit que son principal concurrent serait probablement Samura Kamara, le chef du All People’s Congress Party, qu’il a vaincu en 2018.

Pour éviter un second tour, le gagnant doit obtenir 55% des voix. Lors de l’élection précédente, Bio a battu Kamara au second tour avec une marge de moins de cinq points de pourcentage.

Bio fait face à des critiques croissantes en raison de conditions économiques débilitantes, que son adversaire s’engage à corriger. Près de 60 % des plus de 7 millions d’habitants de la Sierra Leone sont confrontés à la pauvreté, le chômage des jeunes étant l’un des plus élevés d’Afrique de l’Ouest.

De multiples manifestations anti-gouvernementales meurtrières ont secoué le pays pendant le mandat de Bio, l’appelant à démissionner. Alimentée par une hausse du coût de la vie, la dernière en août dernier a fait des dizaines de morts, dont des forces de sécurité.

« Nous espérons que lorsque les résultats seront connus, tout sera pacifique et en tant que jeunes, nous pourrons voir des changements dans notre pays », a déclaré l’électeur Fatmata Kamara.

Ancien chef d’État militaire, Bio est arrivé au pouvoir en promettant de mettre fin à la corruption endémique. Les analystes disent qu’il a investi dans l’amélioration de l’éducation dans le pays et a pris des mesures pour lutter contre la corruption endémique. Mais la faiblesse de l’économie a suscité des critiques, les Sierra-léonais descendant dans la rue pour protester contre la pauvreté généralisée.

L’adversaire de Bio, Kamara, est un politicien chevronné qui a occupé divers postes gouvernementaux, notamment celui de ministre des Affaires étrangères.

Le vote de samedi est la cinquième élection présidentielle du pays depuis la fin d’une guerre civile brutale de 11 ans il y a plus de deux décennies.

Kemo Cham et Kabba Kargbo, The Associated Press