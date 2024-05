Le président de la Serie A confirme la modification des règles non européennes avant l’été

Des nouvelles importantes sont arrivées de la séance d’aujourd’hui du Conseil fédéral concernant les règles pour les nouvelles recrues en Serie A avant le mercato d’été.

Comme Gianluca Di Marzio rapporte que le président de la Lega, Lorenzo Casini, s’est exprimé aujourd’hui en dehors de la réunion du Conseil fédéral et a confirmé que la règle relative à l’enregistrement des joueurs non européens a été modifiée.

Les nouvelles modifications apportées au règlement prévoient que chaque club peut inscrire deux joueurs non européens sans la restriction qu’un seul soit un remplaçant. Jusqu’à cette saison incluse, il était possible d’inscrire deux joueurs non européens, mais il fallait remplacer un joueur non européen sortant.

Il s’agit également d’un tournant important pour les stratégies de marché des transferts des clubs de la ligue, qui sont désormais plus libres d’envisager de recruter des joueurs extérieurs à l’UE.

« Le Conseil a décidé d’ajuster le nombre de citoyens non-européens pouvant arriver chaque année en Italie. Auparavant, il y en avait 2, dont un de remplacement, désormais il y aura toujours 2 créneaux pour les citoyens non-UE, mais sans aucune restriction de remplacement. Je remercie l’AIC, qui a compris les besoins des équipes et a fait preuve d’ouverture sur ce front », a déclaré Casini.

Il est important de noter que le quota total ne change pas, ce qui signifie que chaque club pourra toujours inscrire au maximum deux joueurs non européens. Vendre un joueur non européen ne libère pas, en substance, de place pour une troisième nouvelle recrue.