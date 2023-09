Le président de la SEC, Gensler, fait face à des poursuites croissantes concernant ses modifications de règles

Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, témoigne aujourd’hui devant le comité des services financiers de la Chambre. Cela ressemblera beaucoup à son témoignage d’il y a deux semaines devant la commission sénatoriale des banques : un forum où les républicains peuvent attaquer Gensler pour son excès de zèle et ses excès dans ses propositions de réglementation.

Les républicains sont de plus en plus apoplectiques face aux plus de 40 règles proposées par Gensler, surtout maintenant qu’il a commencé à les adopter.

Ce n’est pas nouveau. Les républicains ont critiqué Gensler dès le départ.

Ce qui est différent, près de trois ans après le début de l’administration Biden, c’est que le secteur des services financiers (fonds spéculatifs, fonds communs de placement, teneurs de marché, sociétés de négoce, bourses) abandonne de plus en plus les tentatives de négociation avec Gensler et adopte une position plus conflictuelle.

Certains le poursuivent en justice.

« L’industrie (courtiers et bourses) se retrouve avec le seul outil restant à sa disposition – un outil de dernier recours – un litige contre la Commission », a écrit Kirsten Wegner, PDG de Modern Markets Initiative, dans un récent éditorial du Trader’s Magazine. .

Les plaintes du secteur se multiplient depuis plus d’un an : trop de règles. Pas de temps pour l’apport de l’industrie. Pas de tables rondes. Aucun partage de données utilisées pour prendre les décisions politiques.

Le ton des commentaires de l’industrie à l’égard de Gensler est devenu de plus en plus hostile et amer : « Les « lettres de commentaires » sont une façade car il est pratiquement impossible pour le marché de digérer, de traiter et de répondre à des milliers de pages de projets de réglementation en seulement quelques minutes. des mois, et quoi qu’il en soit, leurs arguments sont souvent rejetés sans étude ou explication significative », a écrit Wegner.

Le litige commence

Le mois dernier, Grayscale Bitcoin Trust, qui cherche à se convertir en ETF Bitcoin, a poursuivi avec succès la SEC au motif qu’elle avait déjà approuvé un produit « similaire » dans les contrats à terme Bitcoin et que ses actions étaient arbitraires et capricieuses. La SEC envisage un appel.

Maintenant que Gensler a adopté plusieurs des règles qui en étaient au stade de la proposition, l’industrie a commencé à adopter une position plus procédurale.

Par exemple, six associations du secteur financier ont poursuivi ce mois-ci la SEC au sujet de sa nouvelle règle sur les conseillers en fonds privés, qui oblige les conseillers en fonds privés enregistrés à se soumettre à un audit annuel de leurs états financiers. Les associations professionnelles affirment que la SEC a outrepassé ses pouvoirs statutaires et a agi de manière arbitraire et capricieuse.

Gensler semble également être en guerre ouverte avec Virtu Financière , l’un des plus grands teneurs de marché au monde. La SEC a récemment poursuivi Virtu en justice, affirmant qu’elle n’avait pas pris de mesures pour protéger les données sensibles des clients et pour avoir fait des déclarations matériellement fausses et trompeuses concernant les barrières à l’information afin d’empêcher l’utilisation abusive de ces informations.

Ces types d’affaires aboutiraient normalement à un règlement tranquille, mais cela semble peu probable.

Virtu affirme que cette poursuite était une « escalade » d’une enquête de plusieurs années parce que le PDG de Virtu, Doug Cifu, a ouvertement critiqué les propositions de règles de structure de marché de la SEC, qui n’ont pas encore été adoptées.

« Malheureusement, la position de la SEC semble être motivée par la politique et les gros titres plutôt que par les faits et la loi », a déclaré Cifu dans un récent communiqué. « Par conséquent, dans ces circonstances, nous sommes impatients de nous défendre vigoureusement devant les tribunaux contre ces allégations sans fondement tout en restant concentrés sur le service à nos clients et sur les marchés à l’échelle mondiale et sur la création de valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Gensler grillé pour les règles proposées et adoptées

Les républicains seront particulièrement désireux de parler de certains des problèmes les plus importants auxquels Gensler s’est attaqué.

Prenez par exemple les divulgations liées au climat, qui ont été proposées en mars 2022 mais n’ont pas encore été adoptées. Ils obligeraient les sociétés cotées en bourse à divulguer des données détaillées sur leurs émissions et leurs stratégies de gestion des risques climatiques, y compris les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre provenant de leurs chaînes d’approvisionnement. Les républicains ont affirmé que cela dépassait le mandat de la SEC. Gensler, dans son témoignage préparé, déclare que la SEC « n’a aucun rôle en soi en ce qui concerne le risque climatique. Nous avons cependant un rôle important à jouer en aidant à garantir que les entreprises publiques divulguent de manière complète, juste et véridique les risques importants auxquels elles sont confrontées. « .

D’autres règles qui ont été adoptées (comme la cybersécurité, qui exige la divulgation d’un incident de cybersécurité dans les quatre jours ouvrables après qu’une entreprise a déterminé que l’incident est important) seront à nouveau critiquées pour aller trop loin.

Ensuite, il y a la crypto. Gensler a intenté de nombreuses mesures coercitives contre les intermédiaires cryptographiques au motif que les jetons qu’ils proposent sont des titres. Les Républicains l’attaqueront à nouveau pour excès de pouvoir.

Et qu’en est-il de ce procès Bitcoin ETF ? Gensler a clairement indiqué qu’il « ne sera pas en mesure de commenter un quelconque litige actif et en cours ». Traduction : ne posez pas de questions sur le procès Bitcoin ETF.

Et après?

À l’heure actuelle, il est clair que Gensler ne recule pas et continuera à adopter de nouvelles règles car il dispose d’une majorité de 3 contre 2 à la commission.

Gensler répétera qu’il se montre raisonnable et écoute les plaintes de l’industrie. Sur la proposition sur le changement climatique, par exemple, Gensler a noté que la SEC a reçu plus de 15 000 commentaires et qu’elle « envisagera des ajustements à la règle proposée que le personnel, et finalement la Commission, jugeront appropriés à la lumière de ces commentaires ».

Compte tenu de ce qui s’est déjà produit, cela n’apaisera pas les critiques.

Certains espèrent que quelques démocrates rejoindront les républicains et demanderont à Gensler de ralentir. L’année dernière, c’est exactement ce qu’une douzaine de sénateurs démocrates ont fait. envoyer une lettre à Gensler l’exhortant à prolonger les délais pour les règles proposées et à prévoir un délai suffisant pour la notification et les commentaires.

Mais étant donné que Gensler s’est mis en colère, il est peu probable que cela l’influence beaucoup.

Maintenant qu’il a commencé à adopter bon nombre de ces règles, le secteur des services financiers semble lui dire : « À bientôt au tribunal ».