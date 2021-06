Le président de la SEC, Gensler, examine de plus près les problèmes d’investissement ESG

Il a demandé à son personnel d’examiner une gamme de mesures plus spécifiques, telles que les émissions de gaz à effet de serre, afin de déterminer celles qui sont les plus pertinentes pour les investisseurs.

Dans un discours prononcé aujourd’hui pour la London City Week, Gensler a déclaré que la SEC avait reçu plus de 400 lettres de commentaires uniques sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, étoffe ses réflexions sur les risques climatiques et la divulgation du capital humain.

« J’ai également demandé au personnel d’examiner les façons dont les fonds se présentent aux investisseurs comme durables, verts et » ESG « et quels facteurs sous-tendent ces affirmations », a-t-il déclaré.

Gensler souhaite également plus d’informations sur la divulgation du capital humain ou sur la manière dont les entreprises interagissent avec leurs employés.

« Cela s’appuie sur le travail intérimaire passé et pourrait inclure un certain nombre de mesures, telles que le roulement de la main-d’œuvre, la formation en compétences et développement, la rémunération, les avantages sociaux, la démographie de la main-d’œuvre, y compris la diversité, la santé et la sécurité », a déclaré Gensler. « La divulgation aide les entreprises à lever des fonds. Elle aide à une répartition efficace du capital sur le marché. Et elle aide les investisseurs à placer leur argent dans les entreprises qui répondent à leurs besoins d’investissement. »