«Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les mauvais acteurs ne jouent pas avec les économies des familles de travailleurs et que les règles soient appliquées de manière agressive et cohérente», a-t-il déclaré à Cook.

Gensler a fait ses remarques lors d’une conférence de l’Autorité de régulation du secteur financier avec Robert Cook, président et chef de la direction de la FINRA. La FINRA est l’agence qui réglemente les courtiers et les bourses.

Deuxièmement, un accent sur les problèmes de structure du marché, en particulier le « paiement pour le flux d’ordres », dans lequel les courtiers paient les teneurs de marché pour leur acheminement des ordres. Cela est devenu un problème pendant les récentes audiences sur GameStop, Reddit et Robinhood. Le problème est: « Comment pouvons-nous nous assurer que notre marché reste le meilleur au monde – juste, ordonné et efficace? » il a dit.

Il a également déclaré que la SEC irait de l’avant sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), demandant plus d’informations aux entreprises sur leurs politiques en matière de climat et de diversité. « Le cœur de notre loi sur les valeurs mobilières est la divulgation … dans les années 2020, cela signifie que nous actualisons notre règle de divulgation concernant le changement climatique, le capital humain et d’autres initiatives », a-t-il déclaré.