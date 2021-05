Le président de la SEC, Gary Gensler, témoigne devant House sur GameStop, Robinhood

[The stream is slated to start at 12:00 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Jeudi marque la troisième audition du Comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers sur GameStop, intitulée « Game Stopped? Qui gagne et perd quand les vendeurs à découvert, les médias sociaux et les investisseurs de détail se heurtent ».

En janvier, les principaux courtiers ont été impliqués dans une courte compression épique de GameStop, qui a été en partie alimentée par des investisseurs particuliers axés sur Reddit.

Plus particulièrement, le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, témoignera jeudi.

Le témoignage préparé de Gensler indique qu’il abordera un large éventail de sujets autour de Gamestop et de la protection des investisseurs, y compris la «gamification» de l’investissement, le paiement des flux d’ordres, la structure du marché boursier, les positions courtes et plus encore.

Michael Bodson, président et chef de la direction de la Depository Trust & Clearing Corporation, et Robert Cook, président et chef de la direction de la Financial Industry Regulatory Authority, témoigneront également.

