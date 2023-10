Le président de la SEC déclare que l’IA provoquera un effondrement économique « inévitable »

Une calamité se profile à l’horizon si l’on en croit Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L’organisme de surveillance américain de Wall Street a lancé un terrible avertissement concernant l’intelligence artificielle : si les régulateurs n’agissent pas maintenant, Gensler a déclaré qu’il était « presque inévitable » que l’IA déclenche un effondrement financier dans les dix prochaines années.

Le problème est un monde dans lequel les grandes institutions financières exploitent toutes les mêmes modèles d’IA, a déclaré Gensler dans une interview dimanche avec le Temps Financier. Il n’existe pas beaucoup de modèles d’IA parmi lesquels choisir, et si tout le monde utilise des outils identiques, cela pourrait conduire à un comportement grégaire dans lequel les banques ou d’autres acteurs économiques majeurs prendraient les mêmes décisions en même temps. Dans ces conditions, un changement soudain du marché pourrait déclencher une réaction en chaîne qui entraînerait la prochaine calamité.

« Je pense que nous connaîtrons une crise financière à l’avenir », a déclaré Gensler, et « dans les rapports post-action, les gens diront ‘Aha !’ Il y avait soit un agrégateur de données, soit un seul modèle. . . nous avons compté. C’est peut-être sur le marché hypothécaire. C’est peut-être dans un secteur du marché boursier.

Nous avançons déjà dans cette direction. Comme le souligne le Financial Times, le secteur financier a déjà déployé un certain nombre d’outils d’IA destinés tant aux consommateurs qu’aux employés. De nombreuses entreprises fondent déjà l’intégralité de leur modèle économique sur l’analyse des données. Au cours de l’année dernière, l’IA a migré d’outils réservés aux personnes ayant une formation avancée en informatique vers une technologie de plus en plus accessible et peu coûteuse qui peut être déployée avec une relative facilité.

Cette tendance s’accélère et notre système de réglementation n’est pas équipé pour y faire face. La SEC n’a que le pouvoir de réglementer les marchés financiers, mais les outils d’IA restent en dehors de l’arène, entre les mains des entreprises technologiques. Le gouvernement a déjà un bilan épouvantable en matière de gestion de Wall Street, et le Congrès n’a toujours pas abordé bon nombre des problèmes fondamentaux qui remontent à l’aube d’Internet. Le spectre de l’IA dans la finance n’est que trop réel, et il n’existe aucun cadre pour y faire face.

« C’est un problème de stabilité financière difficile à résoudre car la majeure partie de notre réglementation concerne des institutions individuelles, des banques individuelles, des fonds du marché monétaire individuels, des courtiers individuels », a déclaré Gensler. « Je pense qu’il s’agit vraiment d’un défi inter-réglementaire. »

Gensler a promis de faire « la bonne chose pour le public américain en adoptant une règle qui soit conforme à la loi et soutenue par les tribunaux ». Dans le même souffle, l’homme chargé de prévenir une catastrophe économique semble déjà admettre sa défaite.