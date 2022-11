Le président de la Réserve fédérale déclare que “toute la notion de crypto est un non-sens”

Le président de la Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari, affirme que l’échange de crypto FTX n’est pas “une entreprise déshonorante dans un commerce extrêmement sérieux”. Déclarant que “toute la notion de crypto est un non-sens”, le président de la Fed a affirmé qu’il s’agissait “juste d’un outil de spéculation et de plus grands imbéciles”.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, sur l’effondrement de Crypto et FTX

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a partagé sa lecture sur l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX vendredi.

“Ce n’est pas [a] cas d’une entreprise déshonorante dans un commerce extrêmement sérieux », a-t-il tweeté, précisant :

«Toute la notion de crypto est un non-sens. Pas utile pour les paiements. Pas de couverture contre l’inflation. Aucune insuffisance. Aucune autorité fiscale. simplement un outil de spéculation et de plus grands imbéciles.

Kashkari n’a jamais été accro au bitcoin ou à la crypto. Il les appelait auparavant «une grande poubelle». En août de l’année dernière, les mêmes bitcoin et crypto étaient « 95 % de fraude, de battage médiatique, de bruit et de confusion », déclarant : « Je n’ai vu aucun cas d’utilisation en dehors du financement d’activités illicites comme les médicaments et la criminalité criminelle. »

Suite à l’effondrement de FTX, de nombreux officiers de la Fed ont impliqué une réglementation plus stricte de la crypto-monnaie. Le vice-président de la Fed, Lael Brainard, a souligné l’importance d’une surveillance solide de la crypto-monnaie. “Il est extrêmement important de visualiser que les investisseurs particuliers sont extrêmement touchés par ces pertes”, a-t-elle déclaré.

Michael Barr, vice-président chargé de la surveillance de la Réserve fédérale, a fait de même en réponse à un problème lors d’une audience du comité sénatorial des banques la semaine dernière :

Nous sommes concernés par les risques que nous avons tendance à ne pas comprendre dans le secteur non bancaire. qui a clairement une activité cryptographique… qui produira des risques qui rejailliront sur la configuration financière que nous avons tendance à réglementer.

Alors que Kashkari pense que l’effondrement de FTX n’est pas le cas d’une entreprise déshonorante dans le commerce de la cryptographie, certaines personnes ont distingué que l’effondrement de l’échange n’est pas spécifique à la cryptographie. FTX et son ancien chef d’entreprise SAM Bankman-Fried sont comparés à la fraude d’Enron ou au thème Ponzi de Bernie Madoff.

La star de Shark Tank et également propriétaire de la ville de l’équipe NBA Mavericks, Mark Cuban, a expliqué que les récentes explosions d’entreprises dans le domaine de la cryptographie, ainsi que FTX, “n’ont pas été des explosions de crypto”. Il a souligné: “Ce sont des explosions bancaires … des prêts à la mauvaise entité, des évaluations erronées des garanties, des arbitrages fiers, suivis de courses d’investisseurs.”

Le poste du président de la Federal Reserve Bank déclare que “Toute la notion de crypto est un non-sens” est apparu pour la première fois sur BTC Wires.