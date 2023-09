Le président de la RDC déclare que les soldats de maintien de la paix de l’ONU commenceront à se retirer cette année | Actualités militaires

Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo a demandé à son gouvernement d’accélérer le retrait d’une mission de maintien de la paix des Nations Unies pour garantir qu’elle commence à la fin de l’année, a-t-il déclaré mercredi à l’Assemblée générale des Nations Unies.

La mission, appelée MONUSCO, a succédé à une opération précédente de l’ONU en 2010 pour aider à apaiser l’insécurité dans la partie orientale de ce pays d’Afrique centrale, où des groupes armés se battent pour le territoire et les ressources.

Mais sa présence est devenue de plus en plus impopulaire ces dernières années en raison de ce que les critiques considèrent comme un échec à protéger les civils contre les milices, déclenchant des manifestations meurtrières.

« Il est déplorable que les missions de maintien de la paix déployées depuis 25 ans… n’aient pas réussi à faire face aux rébellions et aux conflits armés », a déclaré Tshisekedi devant l’assemblée dans un discours.

« C’est pourquoi… j’ai chargé le gouvernement de la République d’entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO… en avançant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023 », a-t-il déclaré.

Au moins 56 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lors de la répression par l’armée de violentes manifestations anti-ONU dans la ville de Goma, dans l’est du pays, le mois dernier. Une autre manifestation en juillet 2022 a fait plus de 15 morts, dont trois soldats de maintien de la paix à Goma et dans la ville de Butembo.

« Les gens s’attendent à ce que si leur gouvernement est incapable de les protéger, l’ONU le fasse au moins, mais au fil des années, l’ONU a été incapable de prévenir les attaques ou d’y répondre de manière adéquate. [citizens] ont l’impression qu’ils [the UN] sont inutiles », a déclaré Jean-Mobert Senga d’Amnesty International à Al Jazeera.

La déclaration de Tshisekedi, qui cherche à être réélu en décembre, intervient quelques semaines seulement après que la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), composée de sept pays, a prolongé le mandat d’une force militaire régionale déployée pour réprimer la violence dans l’est de la RDC.