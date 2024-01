Le président de la Poste, Henry Staunton, démissionne

Le président de la Poste a démissionné au milieu des tensions persistantes autour du scandale Horizon IT qui a vu des centaines de sous-maîtres de poste condamnés à tort.

“J’ai senti qu’un nouveau leadership était nécessaire et nous nous sommes séparés d’un commun accord”, a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de ce poste, annoncé avec un salaire pouvant aller jusqu’à 150 000 £, il avait été chargé de diriger le conseil d’administration et de travailler à réparer les torts du conflit Horizon.

Un porte-parole de la Poste a déclaré : « Samedi après-midi, la Poste a été informée que le secrétaire aux Affaires et au Commerce avait demandé à Henry Staunton de démissionner de son poste de président de la Poste.

Mme Badenoch a déclaré à la BBC qu’elle avait examiné la gouvernance autour de la Poste et que cela l’avait informé de la décision selon laquelle un nouveau président était nécessaire.

Apparaissant plus tôt sur Sky, Mme Badenoch n’a pas exclu de nouveaux changements de personnel au sein de l’organisation.

Cela survient alors que la Poste est sous le choc des retombées du scandale Horizon, qui a été qualifié de plus grande erreur judiciaire de l’histoire du Royaume-Uni.

Plus de 700 sous-chefs de poste et sous-chefs de poste ont été poursuivis en justice entre 1999 et 2015 après qu’un logiciel de comptabilité défectueux, Horizon, ait fait croire qu’il manquait de l’argent dans leurs magasins.