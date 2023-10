Le président de la NYU Student Bar Association CONTINUE de « se renseigner » après avoir « déconné » – Twitchy

Depuis longtemps, les libéraux aiment exercer leur domination sur les leviers du pouvoir culturel dans les médias, le monde universitaire et les affaires pour infliger le maximum de souffrance à quiconque sortait de ce qu’ils considéraient comme des lignes de débat acceptables. De Gina Carano à Roseanne Barr en passant par « Papa John » Schnatter, la gauche a attaqué tous ceux qui disaient quelque chose qui ne leur plaisait pas et a tenté de les détruire. Maintenant, si l’un de ces peuples mérité ce traitement est bien sûr un sujet de débat et chez Twitchy, nous ne tolérons ni ne condamnons les actions qui ont conduit à ces « annulations », mais il est difficile de ne pas remarquer que la rue a été pour la plupart à sens unique, les libéraux étant autorisés à faire un choix. une déclaration rapide de « Je suis vraiment désolé, j’apprends » et je suis laissé indemne par la police culturelle.

Mais maintenant, les choses semblent changer et beaucoup ont été pris au dépourvu. Revenons au cas de Ryna Workman, dont notre propre Brett T. a parlé hier. Ryna avait une carrière prometteuse devant elle ; elle était étudiante en droit à NYU, président de la NYU Student Bar Association et avait en main une offre d’emploi du prestigieux cabinet d’avocats Winston & Strawn. Comme l’a noté Brett Workman, elle a été spécifiquement désavouée par le doyen de la faculté de droit de NYU, et hier soir, Winston & Strawn a publié une déclaration sur Twitter annulant officiellement son offre d’emploi.

Aie. Bien que nous ne soyons pas fans du concept Cancel Culture, il est grand temps que certains à gauche soient obligés de respecter les règles qu’ils ont eux-mêmes fixées, ne serait-ce que pour le bien d’un terrain de jeu équitable pour utiliser leur propre langage.

C’est comme ça que ça se passe. – Homme de Floride en pain d’épice (@Junebagio) 10 octobre 2023

Très très bien fait, monsieur le conseiller. – Sunny McSunnyface (version Taylor) (@sunnyright) 10 octobre 2023

Sur quoi Ryna Workman, présidente du NYU Student Bar Ass’n, s’est vu retirer son offre d’emploi en raison de son antisémitisme dégoûtant et de @WinstonLawLe code moral et l’épine dorsale de . Bien pour eux. Peut-être que Ryna pourra obtenir un poste au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. https://t.co/lybvNqIcTN – Megyn Kelly (@megynkelly) 10 octobre 2023

Elle y trouverait certainement sa place.

Le plus drôle dans tout ça, c’est que cette personne allait devenir biglaw en premier lieu. Vous construisez cette image publique en bêlant sur le fait que la révolution nécessite de tuer des civils ou quoi que ce soit d’autre, et pendant ce temps, votre propre vie se concentre sur l’encaissement de 235 000 $ par an pour représenter des entreprises. https://t.co/MV2NOCPwcN – Olivier Traldi (@olivertraldi) 10 octobre 2023

C’est ainsi que ces choses semblent toujours fonctionner, prétendant qu’ils sont intéressés à se battre pour « l’homme ordinaire » tout en récoltant de grosses sommes d’argent. Mais n’est-ce pas oser appelez si hypocrisie! Que le ciel nous préserve !

Comme cela est apparu ces derniers jours, il y a beaucoup des organisations de gauche qui semblent bien se comporter avec le Hamas et ses actions, donc l’une d’entre elles interviendra probablement pour embaucher Workman et la protéger des conséquences de ses propres paroles et actions. Peut-être qu’elle pourrait aller travailler pour BLM Chicago.

***

