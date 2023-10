Le président de la NYU Law Student Bar Association condamne « la violence du colonialisme de peuplement » – Twitchy

Nous avons publié quelques articles sur les organisations étudiantes des universités américaines publiant des déclarations et organisant des manifestations en solidarité avec les Palestiniens. Chaque collège et université du pays (sauf peut-être Hillsdale) compte probablement un groupe similaire qui fait la même chose. Les collégiens ont été endoctrinés à haïr l’Amérique et tous les « colonisateurs » (que nous aimons appeler « gagnants »).

Ryna Workman, qui utilise les pronoms « ils/eux », merci beaucoup, est la présidente de l’association du barreau étudiant de la NYU Law School et a publié sa propre déclaration. Désolé, le leur.

. @nyulaw Le président de l’association du barreau étudiant, qui s’identifie comme « ils/eux », vient d’envoyer ceci justifiant le meurtre d’innocents et soutenant la lutte du Hamas pour la « liberté » sur la liste de diffusion officielle de la SBA. pic.twitter.com/sYuZ48mEhV – Katie Pavlich (@KatiePavlich) 10 octobre 2023

« Je ne condamnerai pas la résistance palestinienne. Au contraire… Je condamne la violence de l’apartheid. Je condamne la violence du colonialisme de peuplement. Je condamne la violence de l’occupation militaire.

Ils continuent en énumérant tout ce qu’ils condamnent : le complexe militaro-industriel américain, la violence consistant à supprimer le contexte historique et la violence consistant à qualifier les personnes opprimées d’« animaux ». Nous avons vérifié nos archives et il y a eu un cycle d’information de deux semaines lorsque le président Donald Trump a traité les membres du MS-13 d’« animaux », tous les menteurs de gauche affirmant qu’il appelait tous les immigrants hispaniques des animaux. Nancy Pelosi a demandé si Trump ne reconnaissait pas « l’étincelle de divinité » chez tous ces membres de gangs meurtriers. Alors oui, nous sommes d’accord avec le fait de les appeler des animaux.

Alors elle est d’accord pour organiser un festival de musique et tuer des grands-mères et des bébés, en appelant ça de la « résistance » ? Il y a des mèmes qui disent : « Voilà à quoi ressemble la décolonisation ».

Recommandé

J’espère qu’au moins une de ses personnalités en tirera des leçons – Sac de sable (@BerryhillRl) 10 octobre 2023

« La violence du silence ? -Tinsleybach (@tinsleybach) 10 octobre 2023

Les mots sont de la violence. Le silence est une violence.

Alors ça va ? -Brent Bodziak (@Brent9716) 10 octobre 2023

Je n’aurais jamais pensé voir le jour où ils seront autant de haineux contre les Juifs À L’INTÉRIEUR de l’Amérique… ils soutiennent la décapitation de bébés, assassinant des familles entières dans leurs lits… c’est là que nous en sommes maintenant. – Lakerfanalways (@Lakerfanalways) 10 octobre 2023

Je parie qu’elle est aussi une militante du BLM ! – RSM (@slider_mann) 10 octobre 2023

La section de Chicago de Black Lives Matter vient d’envoyer son soutien à la Palestine.

Effrayant ce que notre système éducatif produit actuellement ! -Steve Grimes (@gr33336678) 10 octobre 2023

Tous leurs noms doivent être affichés. Espérons que les bons cabinets d’avocats ne les embaucheront pas. – CarAnNuva (@CNuvy9998) 10 octobre 2023

Lorsqu’elle devient avocate, elle passe d’un cabinet à l’autre parce qu’elle ne sera pas en mesure de performer. – Jennifer Oliver (@LizzyDevereux) 10 octobre 2023

Nous avons publié de nombreux articles qui nous préoccupent sur l’avenir de la profession d’avocat. C’est ce que font les facultés de droit.

N’embauchez jamais d’étudiants en droit de NYU. Pourquoi laisseriez-vous délibérément les communistes entrer dans votre entreprise ? – Roi fatigué 3 (@KingLassitude3) 10 octobre 2023

Nous condamnons la violence des pronoms eux. Nous condamnons la violence du système universitaire actuel.

« Résistance. »

***

Mise à jour:

Doyen de @nyulaw Je n’aime pas être affilié à des étudiants qui défendent les meurtriers et les violeurs. « Ce message ne provenait pas de la NYU School of Law en tant qu’institution et ne parle pas au nom de la direction de la faculté de droit. Il n’exprime certainement pas mon propre point de vue, car je condamne… – Aviva Klompas (@AvivaKlompas) 10 octobre 2023

« Ce message ne provenait pas de la NYU School of Law en tant qu’institution et ne parle pas au nom de la direction de la faculté de droit. Il n’exprime certainement pas mes propres opinions, car je condamne les meurtres de civils et les actes de terrorisme comme étant toujours répréhensibles.»