Dans une lettre ouverte publiée plus tôt jeudi, 59 démocrates de New York et 20 républicains ont exigé la démission immédiate du gouverneur, insistant sur le fait qu’il avait « A perdu la confiance du public et de la législature de l’État. » Bien que la chef de la majorité au Sénat, Andrea Stewart-Cousins, n’ait pas signé la lettre, elle a également exhorté Cuomo à démissionner dimanche dernier. Au moins 118 des 213 législateurs de New York ont ​​maintenant exprimé la même position, incitant Heastie à rencontrer les législateurs jeudi après-midi. Il a annoncé la nouvelle sonde peu de temps après.

«Les rapports d’accusations concernant le gouverneur sont graves. Le comité aura le pouvoir d’interroger des témoins, d’assigner des documents et d’évaluer des preuves, comme le permet la Constitution de l’État de New York ». Heastie a déclaré dans un communiqué. «Je suis convaincu que la députée Lavine et les membres du comité mèneront une enquête rapide, complète et approfondie.

