Le président de la National Rifle Association of India (NRAI), Raninder Singh, a exprimé sa confiance dans l’organisation d’une étape réussie de la Coupe du monde de fusil / pistolet / fusil de chasse de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), officiellement prévue du 18 au 29 mars à Le stand de tir Dr Karni Singh de New Delhi (DKSSR). Au total, 53 nations seront représentées par 294 athlètes, dont un contingent indien de 57 membres, lors du premier événement sportif olympique multinational de cette envergure dans le monde, après l’avènement de la pandémie de Covid-19.

S’adressant aux membres des médias avant le début officiel de la Coupe du monde, M. Singh a déclaré: «Les yeux de tout le monde du sport olympique seront sur nous et il y a donc également une grande responsabilité. Heureusement, le gouvernement indien, le ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Autorité des sports de l’Inde ont tous été à nos côtés avec brio dans les moments les plus éprouvants et nous ont soutenus sans réserve dans le NRAI dans tous les aspects, renforçant ainsi notre confiance. Nous sommes redevables de leur soutien et espérons que cela établira une référence à suivre pour les autres nations. Cet effort uni de Team India est sûr de livrer une Coupe du monde réussie. «

«Tous les protocoles et mesures de sécurité de Covid ont été mis en place et nous attendons tous avec impatience des matchs passionnants, avec plusieurs tireurs de classe mondiale et légendaires alignés contre nos stars indiennes. Cela a été une période très difficile pour nos athlètes, étant donné qu’il n’y avait presque pas de compétitions à proprement parler depuis près d’un an, mais nous pensons que ce sont des professionnels et les meilleurs au monde, alors ils reviendront en force. Nous souhaitons à tous le meilleur et en particulier à notre équipe masculine de pistolets à tir rapide, qui ont la possibilité de livrer le quota du 16e olympique au pays », a-t-il ajouté.

Le programme a été suivi par plusieurs membres de l’équipe de tir indienne et beaucoup, y compris des personnes âgées comme Sanjeev Rajput et Tejaswini Sawant ainsi que des jeunes comme Manu Bhaker, ont déclaré que le verrouillage était en quelque sorte devenu bénéfique pour eux car ils avaient trouvé le temps de se concentrer sur des aspects comme la force et les compétences, dont ils manquaient auparavant en raison de compétitions consécutives.

Les premiers tours de qualification de la Coupe du monde ISSF, à New Delhi, 2021, débutent le vendredi 19 mars, avec les premières finales prévues le samedi 20 mars.