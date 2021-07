Le président de la NCAA, Mark Emmert, envisage un rôle plus restreint pour l’organisation

Alors que la NCAA fait face à la pression du Congrès, des tribunaux et de plus en plus de ses propres électeurs pour réformer son rôle dans la gestion quotidienne des sports universitaires, le président Mark Emmert a proposé jeudi un rôle de gouvernance plus restreint pour la NCAA dans lequel la décision- la prise de pouvoir sur un large éventail de problèmes est déléguée à des conférences et à des écoles, voire à une structure réinventée dans laquelle certains sports sont gérés séparément.

« Pendant des décennies, 50 ans ou plus, la tendance a été que chaque fois qu’il y a un problème ou une préoccupation, il est passé à une règle nationale », a déclaré Emmert à un petit groupe de journalistes. « Qu’il s’agisse d’un projet avancé par une école ou une conférence, il a toujours été promu au niveau national.

« Je suis convaincu que nous devons reconsidérer la délégation de beaucoup de choses qui sont maintenant faites au niveau national … cela ne devrait être à ce niveau que si c’est le seul endroit où cela peut se faire, si c’est le seul endroit où il est logique de avoir une règle élaborée et appliquée.

Emmert n’a pas proposé de plan ou d’idée spécifique sur ce à quoi devrait ressembler la NCAA à l’avenir. Au lieu de cela, il a largement caractérisé ce moment de changement tourbillonnant autour de l’association comme une opportunité de repositionner son rôle au cours des prochaines décennies. Il arrive à un moment où les athlètes universitaires peuvent désormais gagner de l’argent grâce à leur nom, leur image et leur ressemblance, et dans un environnement où la NCAA pourrait être une cible encore plus importante de litiges antitrust à la suite de sa récente perte unanime de la Cour suprême dans l’affaire Alston contre NCAA. – qui a confirmé la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle la NCAA ne pouvait pas restreindre les avantages liés à l’éducation offerts aux athlètes.

« Cela nous oblige à réfléchir davantage aux contraintes qui devraient être mises en place sur les athlètes universitaires, et cela devrait être le strict minimum – celles qui sont essentielles au niveau national, celles qui sont essentielles pour la poursuite du sport et son fonctionnement. bien », a déclaré Emmert. « Cela permet de repenser complètement de nombreuses politiques. »

Bien qu’Emmert ait reconnu qu’il considérait cette conversation comme le début d’un processus pluriannuel, il a déclaré qu’il pensait que les présidents des collèges étaient motivés à agir de toute urgence parce qu’ils en avaient assez du récit selon lequel l’athlétisme universitaire est devenu une entreprise d’exploitation et veulent se recentrer sur les opportunités offertes par le sport – qui incluent désormais la possibilité pour les athlètes universitaires de tirer profit de leur notoriété grâce à des accords de parrainage.

« Je pense que les gens sont prêts à adopter cela de manière assez fondamentale et à montrer que c’est ce qu’est l’enseignement supérieur », a-t-il déclaré.

Bien qu’Emmert ne l’ait pas dit explicitement, il semble que la NCAA pourrait se diriger vers un nouvel avenir dans lequel elle est principalement responsable du jeu des règles et de l’organisation de ses championnats, tout en laissant une large partie des problèmes les plus controversés à traiter soit sport par sport ou parmi les commissaires de conférence.

Dans un sens, c’est un aveu que la structure à grande tente de la NCAA – dans laquelle plus de 1 200 membres d’ambitions, de tailles et de moyens financiers différents jouent tous selon les mêmes règles – n’est peut-être plus le moyen le plus efficace de gérer les choses dans ce nouveau environnement, où le nom, l’image et la ressemblance ne font qu’exacerber les différences entre les problèmes auxquels les institutions de haut niveau et celles de bas niveau doivent faire face.

Emmert a même évoqué l’idée d’un modèle fédéré, similaire au Comité olympique américain, où chaque sport est géré par son propre organe directeur national.

« Nous avons eu cette tendance à être aussi homogènes que possible en traitant chaque sport de manière identique, et cela ne fonctionne pas », a-t-il déclaré. « Nous devons dire que le hockey sur gazon est différent du football et ne pas trop s’accrocher à ce que tout soit pareil. »

Dans un sens, l’athlétisme universitaire a déjà commencé à évoluer vers ce modèle avec le College Football Playoff, qui ne relève pas de la compétence de la NCAA mais a concentré la majorité des revenus associés aux sports universitaires entre les mains des 130 écoles du Football Bowl. Subdivision.

Dans le même temps, Emmert a déclaré qu’une refonte de la structure divisionnaire de la NCAA pourrait aider à encourager davantage d’écoles à participer à des sports non rémunérés à un niveau supérieur et à renforcer le rôle des collèges dans l’alimentation du mouvement olympique.

« C’est un moment vraiment propice pour s’asseoir et examiner de nombreuses hypothèses de base et dire: » Si nous devions reconstruire le sport universitaire en 2020 au lieu de 1920, à quoi cela ressemblerait-il? » .