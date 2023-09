Le président de la NC House, Moore, suggère d’armer les étudiants après les blocages de l’UNC-Chapel Hill

Deux incidents liés aux armes à feu qui ont provoqué deux confinements à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill à moins d’un mois d’intervalle ont soulevé la question : les étudiants devraient-ils être autorisés à porter des armes sur le campus pour se protéger ?

L’incident le plus récent s’est produit mercredi dernier. La police a arrêté Mickel Harris, 27 ans, et l’a accusé de possession d’une arme à feu sur une propriété éducative. Harris est accusé d’être entré dans un magasin de bagels dans le bâtiment du syndicat étudiant avec une arme à feu et d’avoir menacé de tuer un employé. Le campus a ensuite été verrouillé avant que les policiers n’arrêtent Harris, qui est toujours en prison.

À peine trois semaines auparavant, la police de l’UNC Chapel Hill a déclaré qu’un étudiant diplômé avait tué par balle son professeur dans un laboratoire du campus, obligeant l’ensemble de l’université à être verrouillé. Cet étudiant fait maintenant face à une accusation de meurtre au premier degré.

Actuellement, en Caroline du Nord, il est illégal de porter une arme à feu sur n’importe quel campus universitaire. Mais suite à deux incidents liés aux armes à feu à l’UNC-Chapel Hill, l’un des hommes politiques les plus puissants de notre État estime que ce serait peut-être une bonne idée de permettre aux étudiants de s’armer.

Ici à Queen City, des milliers d’étudiants se trouvent sur le campus de l’UNC Charlotte ; légalement, personne ne devrait porter une arme à feu.

« Honnêtement, je ne pense pas du tout qu’il devrait y avoir des armes sur le campus », déclare Apoorva Joshi, une étudiante.

Le président de la Chambre de Caroline du Nord, Tim Moore, souhaite que les étudiants aient la possibilité de porter une arme à feu. Il y a quelques jours à peine, il a parlé à Ch. 9 partenaires de presse au Charlotte Observer.

« Vous n’allez pas simplement claquer des doigts et vous débarrasser des armes à feu ; ce n’est pas la réalité ; les criminels auront des armes ; le meilleur moyen de dissuasion contre un criminel armé est un bon gars armé », a déclaré Moore.

Eddy Yuzik, un autre étudiant de l’UNC Charlotte, estime que cette suggestion pourrait fonctionner.

« Je crois qu’il y a des étudiants qui sont parfaitement capables de suivre la formation et de porter une arme à feu de manière responsable », a déclaré Yuzik.

Cependant, de nombreux étudiants conviennent qu’ils ne feraient pas confiance à eux-mêmes ou à leurs camarades de classe pour porter une arme à feu, en particulier sur un grand campus où tout le monde n’est pas familier.

« Non, absolument pas ; il y a des milliers de personnes ici ; Je n’en connais que quelques-uns », a déclaré Austin Stubblefield.

« Il y a beaucoup de gens vraiment stupides qui aiment faire des choses stupides à deux heures du matin quand ils sont ivres, et je ne pense pas qu’ils devraient avoir une arme à feu », a déclaré Anna Benbow.

Channel 9 a contacté le président de la Chambre, Moore, pour voir s’il était prêt à faire des efforts pour modifier la loi. Nous attendons toujours une réponse.

