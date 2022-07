Le président de la MLS Atlanta, Eales, deviendra le PDG de Newcastle United

New York (AFP) – Darren Eales, président d’Atlanta United de la Major League Soccer et ancien directeur exécutif de Tottenham Hotspur, deviendra le nouveau directeur général de Newcastle United, ont annoncé vendredi des clubs.

Eales, un Anglais de 49 ans, a été embauché par l’équipe américaine en 2014. Il restera à Atlanta jusqu’au 8 août et reviendra en Premier League anglaise le 22 août.

Newcastle est allé 13-15 avec 10 nuls la saison dernière pour terminer 11e de la Premier League.

“Newcastle United est à la fois un club géant et le cœur de sa communauté”, a déclaré Eales dans un communiqué. « Chaque fois que j’ai visité St. James’ Park, j’ai été submergé par la passion des fans.

“C’est un club avec un héritage incroyablement riche, et je suis ravi de le rejoindre pour ce nouveau chapitre de sa longue histoire.

“Je suis reconnaissant de cette opportunité et j’ai hâte de travailler avec le reste de l’équipe pour aider ce club légendaire à réaliser son potentiel.”

Eales, qui a également travaillé au front office de West Bromwich Albion aux côtés du directeur sportif des Magpies Dan Ashworth de 2006 à 2010, a supervisé la formation d’Atlanta depuis ses débuts en 2017 en tant qu’équipe d’expansion de la MLS.

“Ce fut l’aventure et l’honneur d’une vie d’aider à construire Atlanta United”, a déclaré Eales dans un communiqué.

“J’ai eu le privilège de travailler avec une équipe incroyable de personnes qui ont retroussé leurs manches et concrétisé une vision.”

Eales, qui a également travaillé au front office de West Bromwich Albion aux côtés du directeur sportif des Magpies Dan Ashworth de 2006 à 2010, a supervisé la formation d’Atlanta depuis ses débuts en 2017 en tant qu’équipe d’expansion de la MLS.

Le club a remporté la Coupe MLS 2018 et l’US Open Cup 2019 et se classe parmi les leaders de la fréquentation de la ligue nord-américaine.

“Darren Eales est l’une des meilleures recrues que j’ai faites dans ma carrière et la force et le succès d’Atlanta United à ce jour lui font honneur non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que footballeur passionné”, a déclaré le propriétaire d’Atlanta United, Arthur Blank. dans un rapport.

“Je suis ravi pour Darren d’avoir cette nouvelle opportunité de diriger Newcastle et je vois cela comme un reflet très positif d’Atlanta United et de ce que notre club a accompli en si peu de temps.

“Darren est plus que prêt à diriger Newcastle et je sais qu’il sera un leader exceptionnel de ce club.”

Atlanta a recruté les trois joueurs entrants les plus chers de la MLS parmi les milieux de terrain argentins Thiago Almada, Ezequiel Barco et Pity Martinez, dont les frais de transfert auraient été de 46,5 millions de dollars.

Une déclaration du groupe d’investissement du club – PIF, PCP Capital Partners et RB Sports & Media – a fait l’éloge d’Eales, le qualifiant de leader exceptionnel dans un communiqué.

“Il a une profonde compréhension de l’industrie du football et de ce qu’il faut pour atteindre la croissance et le succès”, indique le communiqué. “Et il sera un membre clé de l’équipe de direction du club alors que nous cherchons à réaliser le potentiel du club sur et en dehors du terrain.”