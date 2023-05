Le président de la Liga, Tebas, soutiendrait Vinicius s’il sortait du terrain

Le président de la Liga, Javier Tebas, a continué de faire des déclarations audacieuses alors qu’il fait face au racisme endémique dans l’élite espagnole. Tebas et la star du Real Madrid Vinicius Junior se sont battus sur Twitter. Cela s’est produit après que le Brésilien ait été victime de graves abus racistes lors du match du Real Madrid contre Valence.

Maintenant, Tebas déclare que lui et LaLiga pourraient éradiquer le racisme en six mois. La mise en garde est que lui et la ligue n’ont pas le pouvoir de le faire. Lors d’une conférence de presse jeudi, il a déclaré que la ligue empruntait la voie légale. Si tout se concrétise, le racisme sera hors de la ligue dans six mois.

« Ce que nous voulons, c’est le pouvoir de faire plus de choses. Avec la puissance dont nous sommes convaincus en quelques mois, cela serait résolu », a déclaré Tebas aux médias. Ensuite, il a comparé les problèmes de racisme ou d’homophobie à la détresse économique des clubs.

« Nous avons pu avoir un contrôle économique pour empêcher nos clubs de faire faillite, donc si on nous donne les compétences, nous pouvons y mettre fin car il est plus facile d’arrêter que le contrôle financier. »

LaLiga prévoit d’envoyer un groupe au gouvernement et aux partis politiques espagnols pour contester les lois en vigueur afin de faciliter la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et d’autres formes de discrimination.

Tebas apporte son « soutien » à Vinicius dans le combat en Liga

En attendant, avec seulement deux matchs restants dans la ligue, Tebas a déclaré que le Brésilien aurait le plein soutien de la ligue s’il décidait d’abandonner un match en raison du racisme. Malgré ce soutien, Tebas n’a pas encore contacté directement Vinicius en dehors de ces allers-retours sur les réseaux sociaux. Cependant, le président de la Liga a parlé aux sponsors pour les rassurer sur le fait qu’il s’agit d’un incident isolé.

Bien sûr, ce n’est pas un incident isolé. Depuis décembre 2020, LaLiga a signalé neuf incidents racistes impliquant uniquement Vinicius. Les fonctionnaires ont résolu quatre de ces neuf. Les enquêtes ont révélé que deux n’avaient pas de racisme. À partir de là, le club a le pouvoir d’émettre des sanctions. Pourtant, dans cette affaire la plus récente de Valence, la Fédération espagnole de football a ordonné une interdiction partielle du stade et une amende de 45 000 $ pour le club.

Encore une fois, c’était la Fédération espagnole de football, pas la Liga, même s’il s’agit d’un problème spécifique à la ligue. Une grande partie des actions de Tebas ont semblé revenir sur son explosion initiale peu après l’incident lui-même.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire