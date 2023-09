Le président de la Liga s’exprime sur la probabilité de Mbappé au Real Madrid

Le président de la Liga, Javier Tebas, est resté convaincu que Kylian Mbappe rejoindra enfin le Real Madrid l’été prochain. L’international français a été associé à plusieurs reprises à un transfert vers les géants de la Liga ces dernières années. Cependant, Mbappé est jusqu’à présent resté au Paris Saint-Germain.

Néanmoins, Tebas a récemment déclaré Movistar+ qu’il était assez certain que le Français finirait par passer au Real. « Convaincu? Non, mais c’est une destination pour lui, c’est sûr. Un pourcentage? L’année prochaine, plus de 70 ou 80% », a déclaré Tebas à propos des chances de Mbappé de rejoindre le Real.

L’avenir de l’attaquant vedette reste incertain malgré sa réintégration dans l’équipe du PSG

Mbappé a connu une situation difficile avec le PSG cet été. Après avoir échoué à engager son avenir en Ligue 1, les officiels de l’équipe l’ont bloqué hors de l’équipe. Néanmoins, la superstar a finalement été réintégrée dans l’équipe à la mi-août.

Bien qu’une sorte d’accord ait été conclu entre le joueur et l’équipe, Mbappe n’a pas encore officiellement signé de nouveau contrat avec le PSG. Son contrat actuel expirera en juin 2024.

Comme on pouvait s’y attendre, la star a pris le relais après sa réintroduction dans l’équipe. Mbappe compte déjà huit buts en seulement six matches au total cette saison avec le PSG. Bien qu’il se soit blessé lors d’un récent match contre Marseille, le manager Luis Enrique a affirmé que sa superstar irait bien.

Tebas a toujours des relations tendues avec le Real Madrid pendant l’intérêt de Mbappe

Tebas a ensuite également rejeté les affirmations selon lesquelles amener Mbappe en Liga aiderait à améliorer ses relations avec le président du Real, Florentino Perez. « Il n’y a aucune possibilité de réconciliation, car c’est une question culturelle, de différentes natures », a proclamé le président de la Liga.

Florentino et Tebas se sont déjà disputés à propos de l’échec de la formation de la Super League européenne (ESL). Le Real, comme d’autres grands clubs du continent, a tenté de créer une nouvelle ligue au printemps 2021. Cependant, la division n’a jamais pu se lancer après d’intenses réactions de la part des supporters.

PHOTO : IMAGO / Le Pictorium