Le président de la Liga réfute les plans de la Super League

Javier Tebas a écrit un éditorial cinglant pour L’athlétisme concernant les dernières nouvelles de la Super League européenne. Le président de la Liga a déchiré le responsable de l’ESL, Bernd Reichart, a rejeté la programmation de la ligue proposée et a affirmé que les grands clubs ne cherchaient qu’à gagner de l’argent.

Reichart a annoncé jeudi que l’ESL prévoyait maintenant de relancer contenant 60 à 80 clubs au total. Cette structure comprendrait trois ou quatre divisions distinctes. Le nouveau plan est très différent de leur proposition initiale d’une ligue de 20 équipes. Les fans du monde entier ont vivement protesté contre la formation potentielle d’une ESL. Bien que la plupart des clubs aient rapidement abandonné l’idée, les organisateurs de l’ESL réorganisent le programme.

Javier Tebas aux fans de football à propos de la Super League : “Ne vous y trompez pas”

Malgré les modifications, Tebas avertit les fans de football que l’ESL et les clubs impliqués sont tous avides d’argent et de pouvoir. « Ne soyez pas dupe. C’est la dernière tentative de détournement du football européen par les grands clubs », écrit Tebas. “En utilisant diverses entités au fil des ans, les grands clubs ont à plusieurs reprises pris en otage les différents organes du football européen, s’assurant de plus en plus d’argent et de pouvoir.”

Le président de la Liga qualifie également Reichart de visage d’un coup d’État des énormes clubs européens. “La compétition imaginée par M. Reichart et ses amis est un coup contre le modèle du football européen et mettrait fin aux championnats nationaux quoi qu’ils disent, d’où l’opposition unanime des ligues nationales, de toutes tailles”, a proclamé Tebas.

« M. Reichart a l’intention de donner des cours à toutes les ligues européennes. Pense-t-il vraiment que les dirigeants de la ligue sont ignorants ?

Les ligues nationales s’effondreraient avec l’ESL

Les ligues nationales existantes de toute l’Europe s’effondreraient également selon Tebas. “Ce modèle ‘ouvert’ de M. Reichart avec plusieurs divisions ‘basées sur la méritocratie’ réserve la première division au grands clubs», déclare le président de la ligue espagnole.

« Cette première division n’a pas d’accès direct depuis les compétitions nationales. Il est prévu de transférer le modèle “vertical” du ligues nationales pour L’Europe ce qui signifierait la destruction sportive et économique des ligues nationales.

Il reste à voir si les organisateurs de l’ESL pourront ou non faire décoller la ligue. Cependant, Reichart et sa société font certainement de leur mieux pour perturber la configuration actuelle du football européen.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto