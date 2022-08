Le président de la Liga MX “inquiet” de prendre du retard sur la Major League Soccer

Le président de la Liga MX, Mikel Arriola, a déclaré mercredi qu’il était “inquiet” de prendre du retard par rapport au niveau de la MLS, en particulier en ce qui concerne l’investissement et le développement des joueurs dans la ligue mexicaine.

Arriola s’adressait à ESPN lors du double programme Leagues Cup Showcase à Los Angeles, au cours duquel le LA Galaxy a battu Chivas 2-0 et le Club America a pris le dessus sur LAFC lors d’une séance de tirs au but devant plus de 71 000 fans au SoFi Stadium.

“Je suis inquiet”, a déclaré Arriola à propos des disparités financières entre les deux ligues. “Le niveau d’investissement de MLS a augmenté de 600% en 12 ans. Nous [Liga MX] veulent ce genre d’investissement parce que si nous ne le faisons pas, nous perdrons au cours des cinq prochaines années. Le plan principal de la ligue mexicaine est d’augmenter le niveau d’investissement.”

Traditionnellement considérée comme la meilleure ligue masculine d’Amérique du Nord, la Liga MX a fait quelques pas en arrière ces dernières années après avoir échoué à décrocher des titres lors des dernières éditions de la Ligue des champions de la CONCACAF, de la Campeones Cup et du MLS All-Star Game. La MLS détient actuellement l’argenterie dans les trois compétitions.

“Le développement de MLS, en termes de compétitivité, a été très impressionnant”, a ajouté Arriola.

Les matchs amicaux de SoFi ont été les premiers jamais organisés dans le nouveau site ultramoderne, qui a été sélectionné pour accueillir les matchs de la Coupe du monde en 2026. Les matchs ont servi d’avant-première pour le tournoi élargi de la Coupe des ligues de l’été prochain qui mettra en vedette chaque MLS. et l’équipe Liga MX.

Arriola pense que la prochaine Coupe des ligues pourrait aider le Mexique à transférer plus de joueurs vers les meilleures compétitions à l’étranger. Malgré une poussée le mois dernier pour que davantage de joueurs nationaux de la Liga MX se déplacent en Europe, Arriola a noté l’écart entre le Mexique et les États-Unis en ce qui concerne les transferts outre-Atlantique.

“Ils [United States] investir dans la jeunesse et ils ont maintenant 220 joueurs en Europe, nous [Mexico] ont 35. Un autre objectif de la Coupe des Ligues l’année prochaine est de générer une fenêtre pour nos joueurs pour [get to] L’Europe”, a déclaré Arriola. “Nous en avons un besoin urgent pour être compétitifs en Coupe du monde avec notre équipe nationale.”

Les droits de vantardise entre les deux ligues seront à nouveau à gagner lors du match des étoiles MLS de la semaine prochaine (regarder en direct sur ESPN à 20h30 HE le 10 août) qui mettra en vedette les meilleurs joueurs des meilleurs vols américains et mexicains. Le 14 septembre, les champions actuels de la MLS Cup, le New York City FC, accueilleront ensuite les champions en titre de la Liga MX, Atlas, lors de la Campeones Cup 2022.

La MLS et la Liga MX suspendront le jeu de la ligue pendant un mois à l’été 2023 pour participer à la Coupe des ligues élargie. Les trois premiers de la compétition intercontinentale de clubs gagneront des places dans la Ligue des champions de la CONCACAF.