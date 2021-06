Le président de la Liga Javier Tebas fustige Florentino Perez sur les plans ESL: ça ressemble à Robin Hood

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré que Florentino Perez ressemblait à « Robin Hood » lorsqu’il discutait des plans d’une Super League, décrivant le projet comme « une blague » et affirmant qu’un club de Premier League se sentait « trompé » à cause de son implication.

Perez du Real Madrid – nommé président de la ligue échappée proposée lors de son lancement – ​​a insisté la semaine dernière sur le fait que « la Super League continue » et a allégué que les six clubs anglais qui s’étaient initialement inscrits avaient été « contraints » de retirer leur soutien.

L’action disciplinaire de l’UEFA contre les trois clubs rebelles restants – le Real Madrid, Barcelone et la Juventus – a été suspendue après qu’un juge de Madrid a émis une injonction préliminaire, et le bien-fondé de l’affaire sera désormais évalué par la Cour européenne de justice.

Les neuf autres clubs qui ont renié les plans – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Atletico Madrid, Inter Milan et AC Milan – ont déjà accepté des amendes de l’UEFA.

« Une équipe anglaise m’a dit qu’elle se sentait trompée par ce qu’elle a signé. Un jour, il faudra raconter l’histoire de ce qui s’est passé », a déclaré Tebas à une émission de radio espagnole. Le transistor le dimanche.

« Ce n’est pas aussi simple que ‘nous avons été menacés, et nous nous battrons pour être libérés…’ L’autre jour [when Perez appeared on El Transistor] Je pensais que c’était Robin des Bois dans l’interview. »

Il a ajouté : « Certains [the clubs involved] se sentir floué. On leur a dit que d’autres clubs avaient signé, ou signeraient, que le Paris Saint-Germain rejoindrait dans deux mois. On a dit à l’Atletico Madrid que s’ils ne signaient pas, Séville le ferait. »

Tebas et Perez, qui sont deux des personnalités les plus influentes du football espagnol, se sont affrontés sur de nombreux problèmes ces dernières années, Madrid perdant une bataille judiciaire avec la Liga le mois dernier sur la gestion des droits télévisés de la ligue.

« Florentino Perez et moi avons des conceptions du football très différentes, qui s’opposent », a déclaré Tebas.

« C’est curieux que [the Super League] ne concerne pas le mérite sportif, mais repose sur les adeptes des médias sociaux. C’est une blague. »

Le président de la Liga a déclaré qu’il avait été plus surpris par le soutien continu de Barcelone au programme, confirmé par Joan Laporta lors de l’assemblée générale du club au début du mois.

« La situation financière du Barça les a affectés », a déclaré Tebas. « Laporta est un footballeur, peut-être plus que Florentino… Je n’affronterai pas le Real Madrid et Barcelone. Je défends le reste. »