Le président de la Liga, Javier Tebas, affirme que le patron de la FIFA, Gianni Infantino, est derrière la Super League européenne

la Ligue le président Javier Tebas a accusé le président de la FIFA Gianni Infantino pour être derrière l’échec Projet de Super League européenne. Douze des meilleurs clubs de football européens – Real Madrid, Barcelone, Atletico Madrid, Juventus, Inter Milan, AC Milan, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur – ont annoncé l’échappée de l’ESL. Cependant, aucun d’entre eux n’a vu venir la réaction négative massive des supporters des clubs et après une pression intense de la part des supporters, de l’UEFA et des ligues et associations respectives, le projet s’est effondré.

Les six clubs de Premier League, l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan se sont excusés auprès de leurs fans et se sont retirés du projet et ont promis de ne plus jamais faire partie de quelque chose comme ça. Cependant, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ont refusé de mettre l’ESL derrière et envisagent de nouvelles actions de l’UEFA. La Fédération italienne de football a même déclaré que la Juventus serait expulsée de la Serie A si elle ne se retirait pas officiellement du projet.

Bien que deux des clubs de la Liga soient toujours rebelles, Tebar a déclaré qu’il n’appartenait pas à la ligue de punir les clubs. « Cela a été dit par le président de la fédération italienne mais pas par le championnat italien », a déclaré mardi Tebas. « Les fédérations appartiennent à l’UEFA, pas aux ligues. Presque tous les clubs ont reconnu avoir commis une erreur. La pire sanction a été la réaction de leurs fans. Ils ont reconnu leur erreur, et c’est ce que nous devons considérer. Ce projet a échoué mais n’est pas mort. Sans les clubs anglais, ils ne pourront pas le mener à bien. «

Tebar affirme avoir accès à des documents ESL secrets où Infantino est appelé «W01».

« C’est lui qui est derrière la Super League et je lui ai déjà dit en personne », a-t-il déclaré. « Je l’ai déjà dit et je le répète, derrière tout cela se trouve le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il pousse, dit des choses. … «

Infantino, qui était à la tête de l’UEFA de 1009 à 2016, avait cependant annoncé son désaccord et celui de la FIFA avec l’ESL peu après l’annonce du projet.

Tebas a précisé qu’il n’avait aucune animosité envers le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui était le président de la Super League européenne en était son défenseur le plus virulent. Même après l’échec du projet, Perez a répété à maintes reprises que l’ESL est importante pour la survie du sport.

« Ce n’est rien de personnel, nous avons des opinions différentes sur l’idée du football », a déclaré Tebas à propos de Perez. « J’ai entendu le président du Real Madrid dire que le football serait ruiné dans trois ans, et ce n’est tout simplement pas vrai. Ce n’est rien de personnel. contre Florentino, c’est juste que ce qu’il présente est un autre type d’industrie du football qui met en danger l’actuel, et je ne peux pas permettre que cela se produise. «

