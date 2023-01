Le président de la Liga déclare que la Premier League “n’est pas financièrement viable”

Le président de la Liga, Javier Tebas, a fait des commentaires intéressants concernant la Premier League. L’avocat espagnol a affirmé que l’élite anglaise n’était “pas financièrement viable”.

Tebas a fait ces commentaires lors d’une récente conférence sur l’économie du football européen.

“Ce qui m’inquiète, c’est la Premier League, et je suis inquiet depuis de nombreuses années maintenant”, a déclaré Tebas. « Mais maintenant, c’est devenu une compétition qui perd toute l’année. Tous les clubs perdent de l’argent. Il n’y a pas de durabilité en Premier League. La Premier League n’est pas un modèle financièrement viable.

« Ils sont financés par les propriétaires mais avec d’énormes sommes d’argent et cela fausse le marché. Ils obtiennent plus de revenus, OK. Mais vous perdez de l’argent. Et vous en injectez un milliard et demi chaque année. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous n’êtes pas viable du tout.

La Premier League a dépensé des chiffres record cet été

Selon Deloitteet rapporté par Le gardien, les clubs de Premier League ont dépensé plus de 1,2 milliard de dollars au cours de la période de transfert d’été 2022. C’était la première fois dans l’histoire que la ligue atteignait ces chiffres.

Pour mettre ces dépenses massives en perspective, le rapport susmentionné affirme que la Premier League représentait près de la moitié de toutes les dépenses de transfert de joueurs parmi les cinq meilleures ligues européennes. Il s’agit du pourcentage le plus élevé de dépenses de l’élite anglaise depuis 2008.

Les commentaires de Tebas interviennent à un moment où seules trois équipes de Premier League ont annoncé un bénéfice pour l’exercice 2020/21. Leeds, Manchester City et les Wolves ont réussi à gagner de l’argent pendant cette période.

Le président de la Liga veut une réglementation avec les clubs de Premier League

LaLiga a également actuellement des règles qui stipulent que les équipes ne peuvent pas signer de joueurs s’ils sont en déficit. Tebas souhaite clairement que des stipulations similaires soient mises en place en Premier League.

“Nous pouvons rivaliser avec la Premier League sans aucun problème”, a déclaré Tebas. “Je ne suis pas inquiet du fait que l’équipe de la 15e position de la Premier League signe un joueur espagnol. Je m’inquiète du fait qu’ils les signent alors qu’ils font des pertes. Parce que nous ne permettons pas à nos clubs de faire ça.

Le patron de la Liga a cependant rejeté l’insinuation selon laquelle la Premier League est essentiellement devenue une “super ligue”. Néanmoins, Tebas a suggéré que la réglementation de l’élite anglaise aurait pu empêcher l’échec de la formation de la Super League européenne. La puissance et les capacités financières de la Premier League continuent de bouleverser Barcelone, le Real Madrid et la Juventus.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire