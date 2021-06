Le président de la Liga annonce à Barcelone que la Super League européenne du Real Madrid est morte

Le président de la Liga Javier Tebas a averti le Real Madrid et Barcelone que la Super League est « morte » et « impossible » et a exhorté les clubs rebelles à abandonner leur soutien continu au projet.

Le barcelonais Joan Laporta a défendu dimanche l’implication du club, déclarant à son assemblée générale que « le projet est vivant » et « nous ne nous excuserons pas d’avoir tenté d’organiser la compétition » tout en reportant le vote des membres sur la question.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, La Liga, MLS, FA Cup et plus

Le Barça, le Real Madrid et la Juventus sont les trois seuls clubs à avoir refusé de se distancier de la tentative d’échappée, tandis que les neuf autres fondateurs – les six clubs anglais, l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan – ont accepté les amendes de l’UEFA. .

« J’ai parlé avec des dirigeants du Barça ces derniers jours. Ils pensent qu’ils devraient continuer à faire ce qu’ils font et je pense qu’ils ont tort », a déclaré Tebas lors d’un appel avec les médias internationaux mercredi. « Le concept de la Super League est impossible. Neuf des douze clubs ont demandé la dissolution de l’entreprise qu’ils ont fondée. »

Les procédures disciplinaires de l’UEFA contre le Barça, Madrid et la Juventus ont été suspendues tandis que la société de conseil derrière la Super League, A22, poursuit une action en justice basée sur le droit de la concurrence de l’UE contre l’instance dirigeante du football européen.

Une injonction préliminaire a été accordée par un juge de Madrid et l’affaire a été renvoyée devant la Cour européenne de justice.

« Le modèle qu’ils défendent, sans les clubs anglais… Je pense que c’est mort », a déclaré Tebas. « C’est un bateau avec trois naufragés et un drapeau, et ce drapeau est une injonction d’un juge de Madrid. Laporta dit que les tribunaux ont dit qu’ils avaient raison, mais ce n’est pas vrai, c’est un juge à Madrid et une injonction. Je J’ai essayé de les convaincre qu’ils avaient tort et qu’ils devraient travailler dans d’autres directions. »

Javier Tebas a déclaré que la Super League européenne était morte. Wang He/Getty Images

Tebas a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par le récent silence des clubs de Premier League sur la question. « Il y a eu beaucoup de tensions. La plupart des clubs anglais veulent tourner la page de la Super League », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas laisser les grands clubs être le centre de l’industrie du football. Ils sont importants, mais à partir de là, les laisser diriger l’industrie et décider de la répartition de l’argent … Non. »

Tebas a également déclaré qu’il espérait que la Liga commencerait la saison prochaine avec des stades à 70% de leur capacité, avec 100% « en novembre ou décembre ».

Il a accepté que la fenêtre de transfert de cet été verrait les dépenses réduites – prédisant que le marché « sera encore plus contracté que la saison dernière » – et a insisté sur le fait que la ligue ne modifierait pas ses règles strictes de plafond salarial pour les clubs afin de permettre à Barcelone de garder Lionel Messi.

« Il y a des règles, tu ne peux pas augmenter ou baisser [the financial controls] juste parce que vous le voulez », a-t-il déclaré. « Le Barça connaît les règles, il sait que pour faire venir des joueurs, il doit libérer pas mal de salaires… Avec Messi, comme avec Aguero, ils devront réduire la masse salariale. Aucune règle ne changera pour permettre à Messi de rester ici. »