Le président de la Juventus et responsable de l’Association des clubs européens (ECA), Andrea Agnelli, a répondu aux informations faisant état d’une Super League séparatiste en soutenant la réforme de la Ligue des champions de l’UEFA et a déclaré que les compétitions devraient rester ouvertes à tous.

Un document produit à l’appui d’une échappée présente un plan pour une ligue de 20 équipes, hors du contrôle de l’UEFA, composée de 15 membres permanents et de seulement cinq qui se qualifieraient pour la compétition chaque année.

Aucun club n’a publiquement soutenu le plan mais plusieurs rapports ont lié le président du Real Madrid, Florentino Perez, à la proposition. Le Real a refusé de commenter, mais en octobre, le président sortant de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré qu’il avait inscrit le club dans une Super League.

Les 32 places de la Ligue des champions doivent être remportées grâce à la qualification des ligues nationales – un système qu’Agnelli a remis en question et que la CEA avait précédemment plaidé pour des places automatiques pour les plus grands clubs.

Mais s’exprimant à Think Sport 2021, la conférence annuelle organisée par l’agence de renseignement économique News Tank Football, Agnelli a déclaré que les lieux européens devraient être basés sur le mérite sportif.

« Augmenter la stabilité et la participation, garder l’accès au niveau national, les compétitions au niveau européen devraient être ouvertes à tous », a déclaré Agnelli.

« Donc, nous en tant que managers de l’industrie, nous devons garder le rêve vivant, qui est l’un des mantras de notre histoire, tout doit être basé sur des questions sportives, du mérite sportif, mais que nous devons nous rappeler où les fans du futur sont en cours, il y a donc une forte opinion que davantage de matches européens sont les bienvenus.

« Il ne s’agit pas seulement de l’Angleterre, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne, mais nous devons également embrasser les compétitions inférieures, garantir une représentation européenne adéquate mais en même temps offrir une stabilité de participation. Gardez une longueur d’avance sur les nouveaux concurrents dans un environnement médiatique en mutation. et respecter et entretenir les intérêts des championnats nationaux. «

L’UEFA travaille sur son plan pour la Ligue des champions à partir de 2024, avec un nouveau format et une nouvelle structure de distribution financière.

Les discussions se sont concentrées sur l’abandon de l’étape du tournoi à la ronde, où il y a huit groupes de quatre clubs et chaque équipe joue trois adversaires à domicile et à l’extérieur.

L’UEFA envisage de le remplacer par un format dans lequel les 32 clubs joueraient 10 adversaires différents et la qualification proviendrait d’un seul tableau de classement.

Agnelli a parlé positivement des propositions, notant que le nouveau modèle avait été proposé par Ajax, membre de la CEA.

« Je pense que c’est un excellent système car il est évolutif. Le nombre de jeux auxquels vous jouez au début peut être un nombre de jeux non prédéterminé », a-t-il ajouté.

Cependant, le chef de la Juve a clairement indiqué qu’il souhaitait que son organisation ait le dernier mot sur tout changement.

« Ce que je peux vous dire avec certitude, c’est que … je souhaiterai que toutes les réformes passent par l’Assemblée générale de la CEA avec tous les clubs votant pour quel que soit notre avenir collectif », a-t-il déclaré.

L’ECA se réunira probablement en mars après que le comité exécutif de l’UEFA aura décidé des réformes, mais avant le congrès complet de l’organisation.