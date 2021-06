Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin se sent toujours trahi par le président de la Juventus Andrea Agnelli en raison de son implication dans la Super League européenne et a déclaré qu’à ses yeux « il n’existe plus ».

La Juventus était l’un des 12 clubs fondateurs à avoir annoncé la ligue échappée le 18 avril et ne s’est pas encore retiré, avec le Real Madrid et Barcelone.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

« A mes yeux, cet homme n’existe plus », a déclaré Ceferin, qui est le parrain d’un des enfants d’Agnelli, à propos de l’homme de la Juve. Sofoot

« Je pensais que nous étions amis, mais il m’a menti au visage jusqu’à la dernière minute du dernier jour, me rassurant qu’il n’y avait rien à craindre.

« Tout ça, alors que la veille il avait signé les documents nécessaires pour lancer la Super League.

« Nous ne savions pas ce qui se passait exactement. De temps en temps, nous recevons des menaces [of a breakaway league]. Nous ne l’avons pas pris trop au sérieux.

« D’autant plus que de notre côté, nous avions organisé plusieurs réunions avec les clubs pour présenter leur nouvelle réforme de la Ligue des champions, à laquelle les 12 clubs rebelles ont voté. Mais le lendemain, ils ont révélé leur projet fantôme.

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin ne fait plus confiance au président de la Juventus Andrea Agnelli. Photo de Richard Juilliart – UEFA/UEFA via Getty Images

Les neuf clubs qui faisaient partie de la Super League mais se sont retirés étaient Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, l’AC Milan, l’Inter Milan et l’Atletico Madrid.

Ils se sont retirés suite aux critiques des fans et ont ensuite conclu un accord avec l’UEFA. Ceferin a déclaré que malgré l’épreuve, l’UEFA est devenue plus forte.

« L’UEFA est un navire magnifique et puissant », a déclaré Ceferin. « Nous avons été attaqués par un sous-marin il y a quelques semaines mais au final, c’est nous qui l’avons coulé. Le football est plus qu’un simple jeu, il fait partie intégrante de nos nations, cultures et sociétés. C’est pourquoi leur [the Super League founders] la lecture de la situation était complètement erronée. »

Le Real Madrid, Barcelone et la Juve sont sanctionnés par l’instance dirigeante européenne pour violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA.

Les six clubs de Premier League initialement impliqués dans la Super League européenne envisagent de demander à Florentino Perez de dissoudre la société créée pour lancer le projet, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.