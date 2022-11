Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, démissionne avec l’ensemble du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Juventus, présidé par Andrea Agnelli, a démissionné “dans le meilleur intérêt de l’entreprise”, a déclaré lundi l’équipe de football italienne de Serie A.

La démission collective intervient après que les états financiers de la Juventus ont été examinés par les procureurs et le régulateur du marché italien Consob ces derniers mois pour fausse comptabilité et manipulation du marché. L’entreprise avait nié tout acte répréhensible.

La Juventus a déclaré que ses administrateurs avaient discuté de la question lors d’une réunion lundi et avaient conclu qu’il serait préférable qu’un nouveau conseil d’administration s’en occupe, étant donné “la pertinence des questions juridiques et techniques/comptables en suspens”.

Il a ajouté qu’il devrait retraiter ses états financiers pour l’exercice se terminant en juin 2022.

La société, qui est contrôlée par la holding de la famille Agnelli, Exor, a déclaré avoir demandé au PDG Maurizio Arrivabene de conserver son poste et avait nommé Maurizio Scanavino au poste de directeur général.

La Juventus a déclaré qu’elle avait convoqué une assemblée des actionnaires le 18 janvier pour nommer un nouveau conseil d’administration.

Andrea Agnelli, qui préside la Juventus depuis 2010, ne cherchera pas à être reconduit, a déclaré à Reuters une source au courant de l’affaire.

Dans une lettre au personnel de la Juventus vue par Reuters, Andrea Agnelli a qualifié la situation de l’entreprise de “délicate”.

“Lorsque l’équipe n’est pas cohérente, elle devient vulnérable et cela peut être fatal”, a-t-il écrit.

« C’est à ce moment-là qu’il faut garder son calme et contenir les dégâts : l’entreprise traverse une phase délicate et nous n’avons plus de cohésion. Mieux vaut arrêter tous ensemble, en donnant la chance à une nouvelle équipe de renverser la vapeur.”

