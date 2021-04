Le fondateur de Breakaway European Super League et président de la Juventus, Andrea Agnelli, a déclaré mercredi que la ligue ne pouvait plus continuer après le retrait de six clubs anglais.

Interrogé pour savoir si le projet pourrait encore se concrétiser après les sorties, Agnelli a déclaré à Reuters: « Pour être franc et honnête non, ce n’est évidemment pas le cas. »

Douze des plus grands clubs de football européens – Juve, Inter Milan, AC Milan, Real Madrid, Barcelone, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur et Arsenal – ont annoncé une ligue séparatiste dimanche mais après 48 heures de critiques intenses et d’opposition politique, les six clubs anglais se sont retirés mardi.

Agnelli a déclaré qu’il restait convaincu que le football européen avait besoin de changement et qu’il n’avait aucun regret sur la façon dont la tentative d’échappée avait été faite.

« Je reste convaincu de la beauté de ce projet », a déclaré Agnelli, affirmant qu’il aurait créé la meilleure compétition au monde.

« Mais certes … je veux dire, je ne pense pas que ce projet soit encore opérationnel », a-t-il déclaré.

Chelsea a été la première équipe à commencer le processus de retrait de la ligue alors que les fans se rassemblaient à l’extérieur de Stamford Bridge avant leur arrivée contre Brighton. Ils ont été rapidement suivis par City puis les quatre équipes restantes de Premier League.

Le propriétaire de Liverpool, John W. Henry, a présenté mercredi des excuses officielles aux fans sur la façon dont le club rejoignant la ligue avait été géré.

« Il va sans dire, mais il faut dire que le projet proposé n’allait jamais se dérouler sans le soutien des fans. Personne n’a jamais pensé différemment en Angleterre. Au cours de ces 48 heures, vous avez été très clair qu’il ne tiendrait pas. Nous vous ai entendu. Je vous ai entendu, « dit-il.

« Encore une fois, je suis désolé, et je suis seul responsable de la négativité inutile mise en avant ces deux derniers jours. C’est quelque chose que je n’oublierai pas. Et cela montre le pouvoir que les fans ont aujourd’hui et continueront à juste titre d’avoir. »

En plus des 15 membres fondateurs qui seraient toujours dans la ligue, il a également été proposé que cinq équipes soient invitées à rejoindre la ligue chaque année.

Cependant, cette idée a également pris un coup lorsque plusieurs clubs – dont le champion d’Europe du Bayern Munich et le finaliste du Paris Saint-Germain – ont publié des déclarations affirmant qu’ils étaient engagés pour la Ligue des champions.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui avait précédemment déclaré que les 12 clubs à l’origine d’une proposition de Super League européenne « crachaient au visage des amateurs de football », a salué ceux qui s’étaient retirés de la ligue.

« J’ai dit [on Tuesday] qu’il est admirable d’admettre une erreur et que ces clubs ont commis une grosse erreur », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Mais ils sont de retour dans le giron maintenant et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions mais à l’ensemble du jeu européen.

« L’important maintenant est que nous passions à autre chose, que nous reconstruisions l’unité dont jouissait le jeu avant cela et que nous avançions ensemble. »